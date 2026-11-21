Az elmúlt két hét az AI-ipar egyik legviharosabb időszaka volt. Az amerikai félidős választáson elsöprő győzelmet arattak a demokrata kongresszusi és kormányzójelöltek, akik közül sokan fékeznék az adatközpont-építési lázat és az AI-fejlesztéseket, ezért novemberben esni kezdtek az AI-cégek részvényei. Ilyen hangulatban lépett tőzsdére csütörtökön az Anthropic, ehhez képest minden idők legnagyobb elsődleges részvénykibocsátását hajtotta végre, megdöntve a SpaceX júniusi rekordját. Az Anthropic csak úgy mellékesen kiadta a jelenleg legjobbnak számító AI-modelleket is (Claude Fable és Mythos 5.2), de a Google sem pihen: most tudományos, videószerkesztő és robotikai modellekkel is előrukkolt – utóbbit többek között a kecskeméti Mercedes-gyárban is tesztelték humanoid robotokon.

Az AI Híradó 25. adásának fő témája azonban természetesen az Nvidia: megnéztük, hogyan lett a gamerek kedvenc videókártya-gyártójából (egy kis kriptós közjátékkal) a világ egyik legértékesebb cége, és miért függ ma az AI-ipar – és így a világgazdaság – jelentős része egyetlen vállalattól. Hogy ez a függés miért nem ideális, azt jól példázta az alapító-vezérigazgató, Jensen Huang botránya, amelynek középpontjában egy kínai üzletasszony áll, aki a gyanú szerint kínai kémként csábította el Huangot, és üzletelt is vele – az ügyben több fronton nyomoznak. És hogy mi vár az Nvidiára a vezér lemondása után? Erről is beszéltünk az új AI Híradóban:

Az adásban, amelyet pár napon belül podcastként is elérhetővé teszünk a szokásos csatornákon, ezen felül szó esett még arról, hogy

mit csinálnak az AI-modellek, amikor „álmodnak”;

mi az Apple terve a Sirivel az AI-korszakban;

hogyan teljesített a mozikban Kína első teljesen AI-generált sci-fije;

és hogy mit csinált a Boston Dynamics humanoid robotja, amikor lábak helyett kerekeket szereltek rá.

A videót november 17-én rögzítettük, így például az Anthropic tőzsdei indítása, az azóta megjelent GPT-6.2 vagy a Claude és a Riemann-sejtés esetének kitárgyalása a következő adásra marad. A borítóképet Kiss Bence készítette.

Az AI Híradó korábbi részei: