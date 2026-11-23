A világ vezetőinek nem sikerült megegyezniük az év legfontosabb klímakonferenciáján abban, hogy a klímaváltozást kizárólag a fosszilis tüzelőanyagok nélkül lehet megállítani, és abban sem született konszenzus, hogy a gazdagabb országok mennyi pénzzel támogassák fejlődő gazdaságú társaikat. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által megrendezett COP31 csúcstalálkozó a tervezetthez képest két nappal később, vasárnap ért véget, és több mint 190 ország állam- és kormányfői, miniszterei és magas rangú tisztviselői vettek részt rajta a törökországi Antalyában. A csúcstalálkozón elnöki tisztét Ausztrália töltötte be; az idei klímacsúcs fő napirendi pontjai az éghajlatvédelmi intézkedések finanszírozási programjának kidolgozása, a fosszilis energiahordozókról való globális szintű leválás, a körforgásos gazdaság gyakorlati megvalósításának tervei, a mentánkibocsátás csökkentése, a globális elektrifikáció ütemezése és az élelmiszer-biztonsági szabályok javítása voltak. A valóságban ezek a témák csak részben hoztak egyetértést: az eseményen hemzsegtek az olajlobbisták, és a bizonytalan anyagi helyzetben lévő országok vezetőinek eleve kiélezett hangulatát tovább fokozták a környezetvédelemmel szemben felhozott iparági érvek.

Nem meglepő, hogy az eddigi leghosszabb COP csekély sikerrel zárult: a tárgyalásokat lezáró dokumentum, az úgynevezett Antalya-paktum nem tartalmazza a fosszilis tüzelőanyagoktól való elmozdulást. Ez azért súlyos probléma, mert az idei klímacsúcs egyik legfontosabb eleme, az ausztrál elnökség által múlt hétfőn előterjesztett záródokumentum-tervezet a fosszilis energiahordozókról való leválást sürgette, csakhogy a téma mélyen megosztotta a tárgyaló országokat. A tervezetet Chris Bowen ausztrál miniszter, a COP31 tárgyalási elnöke hozta nyilvánosságra; a dokumentum több mint 160 ország 45 javaslatcsomagjának feltételeit vette alapul. A záródokumentum-tervezet első verziója hangsúlyozta annak fontosságát, hogy „az első globális helyzetfelmérésre (global stocktake) építve a lehető leghamarabb kivezessék a fosszilis tüzelőanyagokhoz nyújtott azon nem hatékony támogatásokat, amelyek nem kezelik az energiaszegénységet vagy az igazságos átmenet kérdéseit”. Ez azonban a csütörtöki változatból már kikerült, ami súlyos hiba volt: az esemény végső záródokumentuma a fosszilis energiahordozók kivezetése nélkül aligha lesz védhető – mondta kérdésünkre Schaffhauser Tibor, a Green Policy Center társalapítója, klímapolitikai tanácsadó, aki részt vett a konferencián.

Az egyes országok vezetői már a 2023-as dubaji COP28-on egyhangúlag megállapodtak abban, hogy megkezdik az átállást a fosszilis tüzelőanyagokról a tiszta energiára. Ugyanakkor a gyakorlati megvalósítás lépéseit és elvárásait a három évvel ezelőttihez hasonlóan a mostani konferencia sem jelölte ki. „Nincs nagy kötelezettségük az államoknak, hogy kivezessék a fosszilis energiaforrásokat – ennél többet vár a világ” – mondta Schaffhauser. A fosszilis tüzelőanyagok kivezetését Szaúd-Arábia, Oroszország és India ellenezte a leghangosabban, míg az Európai Unió, az Egyesült Királyság, néhány további fejlett ország, illetve a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévő fejlődő nemzetek egy közel 130 részvevőt számláló koalícióba tömörültek, és továbbra is kiálltak amellett, hogy globálisan nagy szükség van a fosszilis tüzelőanyagoktól való elmozdulásra. Schaffhauser elmondta, hogy az idei COP sikertelensége a decentralizált és az eddiginél is jóval fragmentáltabb klímapolitikai színtér kialakulását segíti tovább: „Brazíliában is elindult a fosszilis energia kivezetéséről szóló terv, elindult tavaly Hollandia és Kolumbia gondozásában egy önkéntes fosszilis kivezetési kezdeményezés, amik futnak tovább. Nagyon sok ország csatlakozott hozzájuk, illetve Németország és Franciaország is bemutatott egy saját fosszilis kivezetési tervet”.

Mindezek a törekvések a 2015-ben 195 ország által a COP21 konferencián aláírt Párizsi Egyezmény célkitűzéseit szolgálják. A klímaváltozás megállítását szorgalmazó dokumentum szerint a „megállapodás átfogó célja, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedését az iparosodás előtti szinthez képest jóval 2°C alatt tartsa, továbbá törekedjen arra, hogy a hőmérséklet-emelkedést az iparosodás előtti szinthez képest 1,5°C-ra korlátozza”. A dokumentum szerint a fejlett országoknak vezető szerepet kell vállalniuk a kevésbé fejlett, a többieknél kiszolgáltatottabb országok pénzügyi támogatásában, illetve részt kell venniük a periférián lévő országok klímaváltozás megállításához szükséges infrastruktúrájának és technológiai hátterének kiépítésében is. A megállapodást aláíró országoknak a vállalások teljesítéséhez nemzeti szintű iránymutatásokra is szükségük van: ezek a nemzetileg meghatározott hozzájárulások az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére hozott kormányzati döntéseket jelentik. Úgy tűnik azonban, hogy ezeknek a terveknek a megvalósítása megbukik: az ENSZ még a COP31 előtt arra figyelmeztetett, hogy a globális hőmérséklet-emelkedés várhatóan meghaladja majd a 1,5 Celsius-fokot.

Csúcsra pörgött az olajlobbi a klímacsúcson

A COP31-en komoly olajlobbizás folyt, nem kis részben amerikai cégek részvételével. A november 9-től 22-ig tartó esemény második hetében egyes információk szerint mintegy száz, fosszilis tüzelőanyagokkal foglalkozó vállalat és iparági csoport – köztük az amerikai ExxonMobil multinacionális óriáscég és a francia TotalEnergies energiavállalat – is küldött delegációt Törökországba. Két ausztrál szakértő a Conversationon megjelent cikkében azt írta, hogy az olajlobbisták úgy érik el a céljaikat, hogy fals információkra hivatkozva meggyőzik a résztvevő országok minisztereit és magas beosztású kormányzati szereplőit arról, hogy a fosszilis energiahordozók a tiszta energiára való átállás részét képezik, vagy hogy olyan jövőbeli technológiák jelentenek megoldást a globális felmelegedésre, mint a szén-dioxid-leválasztás. Vagy egész egyszerűen azt állítják, hogy már úgy is túl késő bármit tennie az emberiségnek, hogy megmentse a bolygót. Ráadásul, mint azt Schaffhauser elmondta, az esemény házigazdája, Törökország gyakran a régió olajban gazdag országainak érdekeit képviselte a bolygó megmentését támogató szempontok helyett.

A tavalyi, Brazíliában tartott COP30-on több mint 1600, a fosszilistüzelőanyag-iparban dolgozó lobbista vett részt, mire az ország az ENSZ-szel és az UNESCO-val együttműködve kezdeményezést indított az éghajlatváltozással kapcsolatos dezinformációk és a hamis tényeken alapuló reklámtevékenységek ellen. Ehhez a nyilatkozathoz azóta harminc ország csatlakozott, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a lobbisták által terjesztett dezinformációk torzítják a közvéleményt, veszélyeztetik a globális éghajlatvédelmi lépéseket és a társadalmi stabilitást. Ugyanakkor ezek nem explicit szabályok, csupán közös kiállás a profitszerzési célú éghajlatváltozás-tagadás ellen. Ami az idei rendezvényt illeti, sokak szerint ez volt a klímakonferenciák történetének legrosszabb eseménye. „Ezen a COP-on volt a legtöbb lobbista: a fosszilis tüzelőanyag-ipar, a mesterséges intelligencia, a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás (CCUS), valamint a szén-dioxid-eltávolítás (CDR) képviselői. Úgy távozunk erről a konferenciáról, hogy olyan döntések születtek, amelyek azon vállalatok érdekeit szolgálják, amelyek az emberek pusztulásából húznak hasznot” – mondta Tasneem Essopot, a Climate Action Network International ügyvezető igazgatója.

Luxus és dezinformáció

Schaffhauser elmondta, hogy számos olyan lobbicsoport is legyeskedett a COP31 résztvevői körül, akik a szándékos félreinformálásnál is messzebb mennek: „Sajnos nagyon sok cég meg szervezet fizet tudósokat azért, hogy olyan jelentéseket készítsenek, amik elkenik a valóságot, és szeretnék, hogy ezek jobban megjelenjenek az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) anyagaiban. Ez nem erősítené a tudományos alapokat; így próbálják aláásni az IPCC hitelességét egyes felek”. Az IPCC feladata, hogy az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kutatásokat és felméréseket végezzen, amik tudományos alapot adnak a klímapolitikai döntések meghozatalához. Ugyanakkor, mint azt a szakértő kifejtette, bár az IPCC-nek nem a COP31-en folyó tárgyalásokon kell megoldania az ügyeit, hiányzó büdzséjét pótolnia kellene, és munkatervét mindenképpen ki kellene alakítania. Ez azért lenne fontos, hogy elkészülhessen a jövőbeli COP33-on aktuálissá váló, nagy volumenű klímajelentés, aminek alapján a szakértők átláthatják a kibocsátáscsökkentési mutatókat, és újabb célokat tűzhetnek ki.

A klímacsúcson nemcsak az olajlobbisták bukkantak fel szép számban, hanem olyan milliárdosok is, akik környezetszennyező iparágakból szerezték a vagyonukat, írja az Oxfam International. Összesen 18 szupergazdag jelent meg a COP31-en, akik közülük 12-en bányászatból, valamint az olaj- és gáziparból gazdagodtak meg. „Amikor olyan milliárdosok, akiknek a vagyona környezetszennyező iparágakhoz kötődik, hozzáférést és befolyást élveznek a COP31-en, fel kell tennünk a kérdést: kinek az érdekeit képviselik, és kinek a hangját rekesztik ki? Nem engedhetünk meg magunknak még egy olyan csúcstalálkozót, ahol a vállalati hatalom és a szélsőséges gazdagság élvez elsőbbséget az éghajlati igazságossággal szemben” – állítja Nafkote Dabi, az Oxfam International klímaváltozási szakpolitikai vezetője. Ráadásul a luxusrepülők forgalma is a tízszeresére nőtt a COP31 ideje alatt az átlagos antalyai magángép-statisztikákhoz képest: november 7. óta 152 magánrepülőgép szállt le az antalyai repülőtéren, ami több mint kétszerese a COP30 idején regisztráltaknak, és 1191 tonna széndioxid-kibocsátással járt.

Mérsékelt siker: az elektrifikáció

A záródokumentum másik fontos célkitűzése a Törökország által kezdeményezett „35-by-35 Global Electrification Pledge”, ami azt jelenti, hogy a Párizsi Megállapodásban foglalt, a globális felmelegedésre vonatkozó 1,5 Celsius-fokos küszöbértéket úgy lehet elérni, ha a világ országaiban az elektromos energia részaránya 2035-re a teljes energiafogyasztás 35 százalékát, míg 2050-re az 50 százalékát teszi ki. Ugyanakkor, mint azt Schaffhauser elmondta, ezekben a tervekben nem szerepel, hogy az elektrifikációnak tiszta források, azaz megújuló energiahordozók bevonásával kell történnie. A kiadott tervezet azt ígérte, hogy az országok összehangolt nemzeti szabályozás révén felgyorsítják a villamosítást, nagy volumenű támogatásokkal segítik elő a már meglévő villamosenergia-hálózatok és energiatárolók fejlesztését, multilaterális együttműködésekkel bankokat és pénzügyi intézeteket vonnak be a projekt finanszírozásába, támogatják a fejlődő országokat a tervek megvalósításában, illetve a kapacitást és tudást osztanak meg egymás között.

A tárgyalásokat vezető ausztrál elnök, Bowen is kiábrándítónak nevezte az idei COP-ot, de szerinte „sok jó dolog” is született a klímakonferencián, például az elektrifikációs terv konkrét lépései. Több mint 150 ország – köztük az EU- tagállamok –, valamint 37 város és 150 vállalat a csúcstalálkozó zárónapjaiban egy elektrifikációs programcsomagot indított útjára. A kezdeményezés arra a tervre építkezett, hogy az országok közüzemi szolgáltatói és energiaipari vállalatai évente 156 milliárd dollárt fektetnek be megújuló energiaforrásokba és energiatárolási megoldásokba. Azonban ez a részmegállapodás nem tér ki a Schaffhauser által is említett tiszta energia kérdésére: a COP31-en az országok vezetői nem egyeztek meg olyan vállalásban, hogy az elektrifikáció ténylegesen csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget. A szakértő szerint ígéretes fejlemény, hogy az országok önként vállalták az elektrifikáció gyakorlati megkezdését, de „egy politikai kötelezettség mindenképpen segített volna” betartatni és számon kérhetővé tenni annak teljesítését.

Hiába minden erőfeszítés, ha nincs pénz

A tárgyalások minimális sikereit beárnyékolta, hogy az ENSZ és a klímacélok eléréséért küzdő fejlődő országok anyagi támogatása sem garantált. Amióta Donald Trump kivonta az Egyesült Államokat az ENSZ klímaegyezményéből, nagyon sok forrás hiányzik a kezdeményezések működtetéséhez, de mint Schaffhauser elmondta, a konferencián elhangzott az is, hogy „az amerikai filantrópok átvállalták, hogy befizetik az Amerikai Egyesült Államok be nem fizetett hozzájárulását”. Bár úgy tűnik, hogy a következő kétéves költségvetési ciklusban az anyagi háttér biztosított, az utána következő időszak pénzügyei továbbra is rendezetlenek, mondta a szakértő. A COP31-en résztvevő szegényebb, az éghajlatváltozás következményei által veszélyeztetett országok régóta több pénzt kérnek a fejlettebb nemzetektől, de „a gazdag országok nem voltak hajlandók pénzt biztosítani arra, hogy a közösségek felkészüljenek a klímakatasztrófákra és segítsenek a kilábalásban, ehelyett szabad utat adtak a szennyezőknek” – idézi a CNN Harjeet Singh-t, a Satat Sampada Climate Foundation alapító igazgatóját.

Schaffhauser szerint a klímacsúcson a döntéshozók több olyan tervet is bemutattak, amik az USA-ra eső, a klímacélok teljesítéséhez szükséges összegeket százalékosan szétosztják a gazdagabb országok között. Terület-, gazdaság- és GDP-arányosan ez a tervezet Kínát érintené a legdrasztikusabban, és a keleti nagyhatalom fizetné be a klímaváltozás megállítását célzó tevékenységekkel járó anyagi terhek jókora részét. A forráshiány miatt több fejlődő ország is csalódottságát fejezte ki: bár a rászoruló országok a finanszírozás legalább megháromszorozására szólították fel a gazdag nemzeteket, a záródokumentum nem tartalmaz konkrét összegeket és kifizetési terveket. Schaffhauser figyelmeztetett, hogy „ha nincsen előrelépés a klímaváltozás megfékezésére a kibocsátáscsökkentésben, akkor a világ pénze nem elég az alkalmazkodásra, mert olyan szintű szélsőséges időjárási események jöhetnek, amikre nem tudunk felkészülni”.

Az EU delegációja arra figyelmeztetett, hogy a fosszilis energiahordozókról való leválás nélkül az országok kiszélesítik a klímaváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalások és a valós cselekvés közötti szakadékot. Az egyes országok érdekcsoportokra történő felosztódása Schaffhauser szerint a világ országait az önkéntes kezdeményezések felé fogja terelni. A szakértő elmondta, hogy a jövő évi COP32 témái közé nagy valószínűséggel bekerülnek „az alkalmazkodási indikátorok, amikkel mérni lehet az alkalmazkodási szakpolitikák hatékonyságát. A finanszírozás szintén központi téma lesz, tehát az EU-nak mindenképpen úgy kell odaérkeznie, hogy jobban ki tudja nyitni a pénztárcáját, mert anélkül biztosan nem lesz megállapodás”.