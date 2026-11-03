Az EU klímapolitikája jóval hatékonyabb lehetne, ha az európai parlamenti jobboldal nem akadályozná az előrelépést

Két olyan uniós klímajogszabályt is hátráltatnak az Európai Parlament konzervatív frakciói – köztük az EP legnépesebb pártcsaládja, az Európai Néppárt (EPP) –, amik hosszú távon az unió üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátásának csökkentését célozzák. Bár az európai parlamenti vitából a magyar delegációk egyelőre kimaradtak, az Európai Tanács ülésén a magyar kormány is egyes klímapolitikai jogszabályok elhalasztását szorgalmazta. A Tisza-kormánynak sürgősen teljesítenie kellene a Fidesz által gyakran elodázott EU-s klímaintézkedések adaptálását, miközben úgy tűnik, hogy az új kormány a támogatói bázisa megtartása érdekében nem kívánja megkockáztatni a szigorítások bevezetését – mondta Koczóh Levente, a Green Policy Center senior klímapolitikai szakértője a Qubitnek. Az európai uniós tagállamok nemzeti kormányainak fokozatos ideológiai jobbra tolódása miatt azonban egyre nagyobb veszélybe kerül az EU-s klímacélok teljesítése, ugyanis a populista politikát folytató pártok és döntéshozók gyakran ezeket az intézkedéseket okolják az energiaköltségek növekedéséért – mondta Koczóh.

A konzervatív pártcsaládok régóta lobbiznak az EU klímaintézkedéseinek visszafogásáért: legutóbb az EPP a környezetkárosító metán kibocsátására vonatkozó szabályok bevezetésének három évvel történő elhalasztását szorgalmazta. Október végén „az Európai Parlament gyorsan megszavazta a metánszabályozás egyes kötelezettségeinek elhalasztását, így az energetikai vállalatoknak több idejük lesz felkészülni az új szabályokra. Reálisabb ütemterv, hatékony végrehajtás és folyamatos előrelépés a kibocsátás csökkentésében” – írta Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke az X-en. Ráadásul az Egyesült Államok is lobbizott azért, hogy a brüsszeli döntéshozók késleltessék a metánrendelet bevezetését, aminek Koczóh szerint az az oka, hogy az EU fosszilis energiahordozó – köztük a metánszivárgások szempontjából lényeges cseppfolyósított földgáz (LNG) – importja az Egyesült Államok felé tolódott, miután a huszonhetek igyekezne teljesen leválni az orosz energiahordozókról.

Egyre több a kritikus európai hang