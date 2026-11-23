Hogyan használják a kórházak a mesterséges intelligenciát, mit tudunk az egészségügyi alkalmazások hatékonyságáról, és mi történik közben a betegek adataival? Keserű Júliát, az új digitális technológiák kutatóját több európai ország kórházainak AI használatát vizsgáló kutatásról, az adatvédelem dilemmáiról és a technológia társadalmi kockázatairól kérdeztük. A kutatás a Civil Liberties Union for Europe segítségével valósult meg.

Qubit: Ma megjelenő kutatásukban azt vizsgálják, hogy az európai kórházak milyen AI-alkalmazásokat fejlesztenek és használnak. Mik a legfontosabb megállapításai ennek a kutatásnak?

Keserű Júlia: Négy kérdést jártunk körbe alaposan. Először azt, hogy ki fejleszti és ki finanszírozza az egészségügyi AI-rendszereket Európában, mert ezen múlik, hogy milyen eszközök jutnak el egyáltalán a kórházakba, és mi történik a betegadatainkkal. Másodszor, hogy mi a valós gyakorlat a kórházakban a rengeteg jogszabályi elvárás mellett, amelyek a világon a legszigorúbbak és legbonyolultabbak közé tartoznak, de csak annyit érnek, amennyit a kórházak a mindennapokban be tudnak tartani belőlük. Az első rész, amely most jelenik meg, az első két kérdésre ad választ. A kutatás második, januárban bemutatásra kerülő részében azt fejtjük ki, hogyan döntenek a kórházak az AI bevezetéséről, milyen belső szabályozásaik vannak, mi történik közben a betegek adataival, és hogyan vélekednek minderről maguk a betegek.

Keserű Júlia Fotó: Szémann Tamás

Az első fő megállapításunk, hogy az amerikai cégek behozhatatlan előnyben vannak. Az Egyesült Államokban kétszer annyi egészségügyi AI-cég van, mint az EU-ban, mégis ötször annyi gyűjtött legalább 50 millió dollárt, és hússzor annyi a milliárd dolláros értékű cég: 40 áll szemben 2-vel. Európán belül is nagy az egyenlőtlenség. A legjobban finanszírozott egészségügyi AI-cégek fele francia, és egyedül Párizs viszi az összes befektetés egyharmadát. Közép- és Kelet-Európából viszont egyetlen cég sincs a vezetők között, a régióba alig jut kockázati tőke. A kórházi tendereket ugyan többnyire európai cégek nyerik, de ezek szinte kivétel nélkül kisebb szereplők, amelyek csak a saját országukban vannak jelen. A nagy, határokon átnyúló üzletet néhány óriásgyártó viszi. A legnagyobb függőség pedig ott van, ahová nem is látnunk be: a betegnyilvántartó rendszerekben, a felhőben és a nyelvi modellekben, amelyeket döntően amerikai cégek uralnak.

Illusztráció: Szémann Tamás

A második fontos üzenet, hogy ahány kórház, annyi AI-szokás. Van olyan intézmény, ahol az AI már szinte mindenhol jelen van, a diagnosztikától a betegirányításon át a dokumentációig. A másik véglet, amikor azt kérdezi egy intézmény, hogy mi is az az mesterséges intelligencia. A legnagyobb különbség meglepő módon nem Nyugat- és Kelet-Európa között húzódik, hanem az egyetemi és a közkórházak között: a saját kutatólaborral rendelkező egyetemi kórházak még Közép- és Kelet-Európában is több mesterséges intelligenciát használnak, mint bármelyik átlagos közkórház. Sokszor ráadásul nem is a kórház dönt arról, hogy használ-e AI technológiát, ezek a funkciók ugyanis gyakran egyszerű szoftverfrissítésként érkeznek a meglévő rendszerekbe, és ha a kórház kikapcsolja őket, elveszítheti a szállító támogatását. A bevezetésről így sokszor nem a kórház dönt, hanem a szállító.