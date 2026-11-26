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„Csak összekötöd a pontokat, és néha megtörténik a csoda” – meséli Meritxell Huch őssejtbiológus, akinek csapatával elsőként sikerült laboratóriumban, hosszú távon felszaporítania emberi májsejteket, és miniatűr szerveket (organoidokat) növeszteni belőlük. Az elmúlt években a kutatók egyre több emberi szerv miniatűr mását alkották meg laboratóriumokban, amik egyre fontosabb szerepet játszanak orvosbiológiai kutatásokban.

Meritxell Huch, a Molekuláris Sejtbiológiai és Genetikai Max Planck Intézet professzora Fotó: Sven Döring

A Drezdában található Molekuláris Sejtbiológiai és Genetikai Max Planck Intézet professzora és kutatócsoport-vezetője októberben járt Budapesten a HUN-REN által szervezett Building Bridges 2026 tudományos konferencián, ami beszélgetésünk apropóját adta. Az organoidkutatás úttörőjét néhány héttel később interjúban kérdeztük arról, miben különböznek a laboratóriumi organoidok a valódi szervektől, hogyan segítik a betegségek kutatását és a gyógyszerfejlesztést, és mikor jutunk el oda, hogy saját szerveinket laboratóriumban növesztett szervekkel pótoljuk.

Mennyire hasonlítanak az organoidok a valódi szervekre?

A legnagyobb májorganoidok, amiket Huch kollégáival fejleszt, méretükben több százezerszer kisebbek a felnőtt emberek májánál. Ha az őssejtbiológus laborjában járnánk, a mikroszkópokba nézve apró, gömbszerű háromdimenziós struktúrákat látnánk, amik húsdarabokra emlékeztetnek, nem szervekre. Azonban ha a kutatók megfestenék őket, és fluoreszcens mikroszkópon át néznénk rájuk, már különböző sejttípusok és csövecskék rajzolódnának ki: a máj anyagcserefunkcióiért és az epe termeléséért felelős hepatocita sejtek, az epét a sejtektől elvezető epecsatornácskák és az epevezetékeket alkotó kolangiocita sejtek. Huch szerint sejtszinten a májorganoidok nagyon hasonlítanak a valódi májszövetre az általuk kifejezett gének és megtermelt fehérjék terén is.