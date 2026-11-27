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Nem fog mindent a mesterséges intelligencia csinálni helyettünk, a gazdaság szerkezetének átalakulása pedig azon múlhat, hogy az AI-ágensek megtanulnak-e jól együttműködni. Ez derült ki azon az AI-forradalom munkaerőpiaci hatásait taglaló eseményen, amit két vezető magyar közgazdász és az egyik legismertebb magyar techvállalkozó részvételével tartott a Stay Hungry magyar startupinkubátor a Corvinus Egyetem hipermodern Gellért Campusán, csütörtök kora délután.

„Lehet, hogy ma még elképzelhetetlen dolgokat fogunk 20 év múlva csinálni” – mondta Madarász Kristóf közgazdász, a London School of Economics (LSE) gazdasági döntésekkel és vállalatirányítással foglalkozó professzora. Madarász szerint a jelenlegi mesterséges intelligencia rendszerek még nem okoztak nagy gazdasági változásokat, és nagyon különböznek az elemzői álláspontok abban, hogy az AI miként hat majd a produktivitásra és a munkaerőpiacra. De az már látszik, hogy mely gazdasági szegmenseket forgathatják fel, és melyeket hagyhatják inkább érintetlenül.

„Nem az a kérdés, hogy képes-e rá [a mesterséges intelligencia], hanem hogy milyen erőforrások felhasználásával” – mondta kérdésünkre Koren Miklós közgazdász, a CEU professzora és az ELTE KRTK Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársa. Az AI-modellek futtatását lehetővé tevő erőforrások végesek, és szűkösségüket fokozza, hogy az AI mennyire jó egyre több feladatban.