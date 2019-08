Szuperfertőző gomba nyírhatja ki a banán legismertebb fajtáját

Megtörtént, amitől a dél-amerikai banántermesztők rettegtek: Kolumbiában is megjelent a Fusarium oxysporum nevű gombafaj trópusi négyes rassza (TR4). Ez nagyon rossz hír a nemzetközi kereskedelemben, így Magyarországon is leggyakoribb Cavendish-banánnak, és még rosszabb azoknak az államoknak, amelyek nagyban támaszkodnak a gyümölcs exportjára. A fertőzés Kolumbia északi részén jelent meg, a termesztők a legrosszabbtól tartanak.

A TR4-et a hatvanas években fedezték fel 1989-ben Tajvan területén, ekkor egész Délkelet-Ázsiában elterjedt, de feltűnt Libanonban, Izraelben, Indiában és Ausztráliában is, a kutatók szerint csak idő kérdése volt, hogy megjelenjen Dél-Amerikában is. Dan Bebber, az Exeteri Egyetem biológusa szerint miután a gomba akár egy autógumin vagy a cipőtalpon is képes terjedni, nagyon nehéz megszabadulni tőle. A karanténtól sem várnak sokat, Ausztráliában ugyanis hiába tartották be szigorúan a szabályokat, amikor 1997-ben megjelent a TR4 az Északi területen, 2015-ben már Queenslandben is találtak fertőzött növényeket.

A legnagyobb problémát az okozza, hogy a világ legnagyobb banánexportőrei csak egyetlen fajtát, a Cavendisht termesztik, ha pedig a Fusarium végigsöpör az ültetvényeken, a területen nyoma sem marad a banánnak. A gyümölcs Kolumbia harmadik legjelentősebb exportcikke, egyúttal a lakosság egyik legfontosabb élelemforrása is. A térségben az után kezdték el a Cavendish-banánt termeszteni, hogy a Fusarium egy másik rassza az ötvenes években végigsöpört az országon, és kiirtotta az addig termelt Gros Michel-banánokat, az újonnan ültetett banán pedig immunis volt épp erre a gombára.

A katonaságot is kivezényelték

A kormány vészhelyzetet hirdetett, és a rendőrség mellett a katonaságot is kivezényelte a 180 hektáros fertőzött terület védelmére, hátha sikerül megfékezni a gomba terjedését, miközben a mintákat egy holland laborban vizsgáltatják. A Fusarium elleni küzdelemben osztrák, holland, brazil és mexikói kutatók is részt vesznek.

Sarah Gurr, az Exeteri Egyetem élelmiszerbiztonsági tanszékének vezetője szerint elképzelhető, hogy a Cavendish is a Gros Michel sorsára juthat. Bebber szerint nem valószínű, hogy képesek lesznek korlátozni a banánapokalipszist, a TR4-gyel szemben ellenálló fajok kinemesítésére pedig egyelőre nem szántak elég pénzt és időt. Igaz, James Dale biológus 2018-ban már bemutatott egy olyan CRISPR génszerkesztési eljárást, amellyel ellenállóvá lehet tenni a Cavendisht a gombákkal szemben.

