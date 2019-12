Te tudod, mi fán terem Salamon töke?

Azoknak, akik O. Nagy Gábor Mi fán terem? című szólásmondás-történetén nőttek fel, örömhír lehet, hogy egy új etimológiai szótárral bővült a kínálat: Bárdosi Vilmos lexikográfus többek között ennek a klasszikusnak a nyomdokain eredt szólásaink és közmondásaink nyomába. A körülbelül 750 oldalas kötet a klasszikusok mellett huszadik századi és kortárs forrásokat is feldolgoz.

Nem túl meglepő, hogy a legtöbb fordulatnak bibliai vagy klasszikus görög vagy római gyökerei vannak, de akadnak történeti vagy filmes források is – ezek gyakran egészen meglepőek, de persze egy újszülöttnek minden vicc új Salamon tökétől a selyemzsinórig.

Bárdosi vállaltan O. Nagy Gábor szellemi örökségét akarja továbbvinni – ez már csak azért is fontos, mert ahogyan hangsúlyozza is, az 1957-es kötet óta nem jelent meg áttekintő munka a magyar szólások és közmondások témájában. A kötetben 1800-nál is több frazéma eredetéről olvashatunk, ahol pedig van ilyen, az adott szólás külföldi megfelelőivel is megismerkedhetünk, ami különösen hasznos lehet fordításkor – azokban az esetekben külön érdekes megnézni a változatokat, amikor nem pont tükörfordításról van szó.

A bibliai eredetű fordulatok persze gyakoriak, de akadnak olyan meglepetések is, amelyekről az ember nem is hinné, hogy honnan erednek: ki hinné, hogy az, hogy beszéljünk egymással, mint férfi a férfival, valójában Karinthynál szerepel először, mégpedig a Tanár úr, kéremben? Hát azt, hogy amikor azt mondjuk valakinek, hogy te vagy a fény az éjszakában, egy 1946-os zenés komédiából ered?

Senki, persze, legalábbis én nem. Az alábbiakban tíz frazéma eredetére kérdezünk rá a kötet alapján.

(Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete - Frazeológiai etimológiai szótár. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2019).