Meghalt Christopher Tolkien, Középfölde krónikása

Elhunyt Christopher Tolkien, J. R. R. Tolkien legkisebb fia, akinek köszönhetően az angol író hagyatékát megismerhette a világ. A 95 évesen elhunyt Christopher Tolkien gondozta többek között A szilmarilok szövegét is, apja ugyanis életművének csak egy kisebb részéről gondolta úgy, hogy megérett a publikálásra.

Christopher egész életét a Tolkien-hagyatéknak szentelte, rendszerezte, szerkesztette és kiegészítette a félbehagyott kéziratokat és töredékeket, de neki köszönhetik az olvasók Középfölde térképének kidolgozását is. Az 1954-es végleges verziót a British Libraryben őrzik.

J. R. R. Tolkien első szerkesztője

Christopher meglepően korán, ötéves korában csapott fel apja szerkesztőjének, kiszúrta a hibákat az esti mesékben, a Hobbit (Szobotka Tibor fordításában: A babó) minden egyes hibájának felfedezéséért két pennyt kapott az apjától. Az író már 1945-ben a szerkesztőjének nevezte akkor húszéves fiát, aki ötleteivel nagyban hozzájárult Középfölde világának gazdagításához.

Ezzel pedig J. R. R. Tolkien 1973-ban bekövetkezett halála után sem hagyott fel: A szilmarilok angolul 1977-ben jelent meg, de nem ez volt Tolkien egyetlen posztumusz műve, Christopher mintegy hetven ládányi kéziratot, töredéket és jegyzetet dolgozott fel a mitológia kidolgozásához. (Az alábbi, majdnem pontosan egy évvel ezelőtt készült videón Christopher Tolkien személyes anekdotát oszt meg apjáról egy franciaországi kiállításon:)

Christopher Tolkien 1996-ban jelentette meg 12 kötetes nagy művét, Középfölde történetét, ebben gyakorlatilag mindent feldolgozott az apja hagyatékából, a töredékek mellett ebből ismerhette meg a nagyközönség a nyelvész-író munkájának folyamatát is.

Neki köszönhetően Tolkien halála után tulajdonképpen termékenyebb szerzőnek bizonyult, mint életében: Christopher a háttértörténet és a mitológia mellett több új mesét is összeállított, ezek közül az egyik legismertebb a Húrin gyermekei, legutóbb magyarul pedig a Gondolin bukása jelent meg 2018-ban. Ez utóbbi egyébként az író egyik első műve volt, a töredékekből mégis ezt sikerült a legkésőbb összeállítani, mert a történet darabkáit az író szalvétákra és fecnikre firkálta, ráadásul a beszámolók szerint a nagy Tolkien írása sem volt éppen könnyen olvasható.

Apjához hasonlóan Christopher is Oxfordban tanított, igaz, ő leginkább J. R. R. Tolkien életművével foglalkozott – nem is csoda, hiszen mivel gyerekkorában gyakran betegeskedett otthon, sok mesét hallott, és ő vált apja egyik első kritikusává. Az író több történetet kifejezetten neki is írt: a Kóborló és a varázsló például azért született, mert Christopher elveszítette a plüsskutyáját a tengerparton, az apja pedig kiötlött hozzá egy mesét: a kutya nem is veszett el, hanem a Holdon kalandozik, és egy varázslóval találkozott. Christopher elmondása szerint az apja által teremtett világ számára valósabbnak tűnt, mint a történelmi: Babilon városa semmivel sem tűnt fantasztikusabbnak a számára, mint Gondor.

Az örökség harcos védelmezője

Amellett, hogy Christopher Tolkien számított az első számú Tolkien-szakértőnek, harcos védelmezője volt apja örökségének, számos per köthető hozzá, egyebek mellett nyolcvanmillió dollárra perelte a Warner Bros filmstúdiót, amiért a Tolkien-univerzum karaktereit egy online szerencsejátékban szerepeltette. Ez a vád szerint súlyosan sértette a Tolkien által képviselt erkölcsi elveket.

Christopher Tolkien haláláig apja örökségét gondozta. Thomas Shippey brit Tolkien-szakértő szerint a munkássága nélkül sokkal kevesebbet ismerne a világ Középfölde történetéből, és annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben sorra jelentek meg Christopher művei, még mindig lehetnek meglepetések a hagyatékban, így lehet, hogy leglelkesebb szerkesztője halála után is előkerül még valami meglepetés a mitológiából.

