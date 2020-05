Kutatók kiderítették, miért szeretik az emberek Darth Vadert

Pszichológusok régóta szeretnének egyértelmű választ adni arra, miért vonzzák az embereket a fiktív történetek sötét, morálisan súlyosan elítélhető karakterei, de mindeddig nem sikerült kielégítő választ adni erre az égető kérdésre.

Rebecca Krause és Derek Rucker, a Northwestern Egyetem viselkedéskutatói egy online felmérés kiértékelése során 232 ezer felhasználó válaszaiból arra a következtetésre jutottak, hogy az embereket elsősorban azok a fiktív gonosz karakterek vonzzák, amelyekre a legjobban hasonlítanak a személyiségjegyeik. A kutatók szerint azok, akiket vonz a saját sötét oldaluk, vélhetően a valódi életben is hajlamosabbak olyanokkal szoros kapcsolatba kerülni, akik hasonlítanak hozzájuk, de kevesebb morális korlát szab határt a viselkedésüknek.

A Csillagok háborúja című, George Lucas rendező által eredetileg űroperának szánt klasszikus sci-fi sorozat főgonoszai, Darth Vader, vagy épp mentora, Palpatine nagyúr a világtörténelem legkedveltebb fiktív karakterei, dacára annak, hogy például előszeretettel kínozzák fegyvertelen ellenségeiket, világuralomra törnek, és a sötét erőt szolgálják. A Northwestern Egyetem kutatóinak felmérése arról árulkodik, hogy a felhasználók nemcsak a jók, hanem a gonoszok közül is azokhoz vonzódnak a leginkább a kitalált történetekben, akikkel a legkönnyebb azonosulniuk.

Más kérdés, hogy a gonosz karakterek esetében a hasonlóságot senki nem ismeri el, vagy akár nem is ismeri fel szívesen. Krause és Rucker szerint a filmbéli gonoszok iránti rajongás segít feloldani azt az ellentmondást, amellyel a való világban szembe kellene nézni, ha a szóban forgó párhuzam nyilvánvalóvá válna. A Darth Vader-féle karakterek nem azért vonzóak, mert az őket kedvelők ellentétei lennének, hanem épp ellenkezőleg: olyan vonásaik vannak, amelyek az őket kedvelőkben is megtalálhatóak” – mondta a Forbes magazinnak az eredményeikről Krause.

Az Erővel Margaret Thatchert köszöntötték először

A kutatásnak különös aktualitást ad, hogy az eredmények mindössze néhány nappal május 4-e előtt jelentek meg, amelyet mára hivatalosan is nemzetközi Star Wars-napként tartanak számon. A kultnapot hivatalosan 2011-ben ünnepelték először, de előzményei 1979-ig nyúlnak vissza. Alig két évvel a mára három trilógiából álló, vagyis 3x3 részes sorozattá duzzadt Star Wars-univerzum első ópuszának megjelenése után a frissen megválasztott Margaret Thatcher brit miniszterelnököt a London Evening News egyik cikke köszöntötte 1979. május 4-én azzal a mondattal, hogy „May the fourth be with you, Maggie!”, vagyis „Május 4-e legyen veled, Maggie!”.

A Vasladyt köszöntő, önbeteljesítő jóslatnak sem utolsó szóvicc a már akkor is ikonikusnak számító, mára pedig egyenesen fogalommá vált üdvözlő formulát idézi, vagyis azt, hogy „May the force be with you!”, avagy az Erő legyen veled!, ami starwarsul körülbelül annyit tesz, hogy sok szerencsét. Thatchernek, aki 11 évig volt Nagy-Britannia miniszterelnöke, mindenesetre bejött.

Ha nem is hasonlítunk Darth Vaderre, azért impozánsnak tartjuk

A gonosz szereplők népszerűségére akad azért kevésbé provokatív magyarázat is. Eszerint a Darth Vader-féle gonoszok diszkrét báját az adja, hogy olyan a személyiségük, amire muszáj figyelni. Jelenlétük nem marad hatástalan, erősek és karakteresek. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy szent meggyőződésük, hogy mások irányítására vannak teremtve.

Az Erő nem velük van Fotó: Balázs Zsuzsanna

Következetesek, egyenesek, céljaik nyilvánvalóak és egyértelműek. Kommunikációjuk és önnön nagyságukba és kiválasztottságukba vetett hitük arra ösztönzi az embereket, hogy kövessék őket és behódoljanak nekik. Elképzelhető, hogy a nézők nem azért vonzódnak titkon az efféle könyörtelen karizmához, mert ők is birtokolják mindezt, hanem azért, mert titkon maguk is vágynak rá, a fikció befogadásakor pedig kiélhetik ezt a vágyukat. Hiába figyelmeztet a jó oldalon bölcselkedő Yoda mester, hogy „Óvakodj az Erő sötét oldalától! Könnyű a csapdájába esni, s ha egyszer megkaparint, örökre uralni fogja a sorsodat, mígnem elemészt”.

