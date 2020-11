Vadonatúj technológia, régi dicsőség: a 6:3-as meccs, ahogy még sohasem láthattuk

A mérkőzés eredeti felvételét a BBC raktárában tárolták; erről szkennelték be a feldolgozott anyagot. Az 1953-as felvétel celluloidján és az információhordozó felületén az idő nyomot hagyott. A szakemberek a szkenneléssel megőrizték a filmet az utókornak, de ez csak az első lépés volt: ezután jött a fekete-fehér kép folyamatosan változó expozíciójának kiegyenlítése. Ezen a ponton mesterséges intelligenciát is használtak, mivel ezzel az amortizációt, a vegyi folyamatok filmre gyakorolt hatását, valamint a korabeli technikai hiányosságokat is ki lehetett küszöbölni. A restaurátorok kijavították a CRT technológiából adódó képbeégéseket, majd zajszűrést alkalmaztak, hogy a meccs hangja is élvezhető legyen.

Fotó: BBC / Getty Images