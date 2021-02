Hiába hirdettek győzelmet a reddites kisbefektetők, a GameStop-meccset a Wall Street nyerte

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Január végén valami olyan történt az amerikai tőzsdén, amihez hasonlót még a legtapasztaltabb tőzsdei szakértők sem láttak – még a Mad Money című tévéshow-ban befektetési tippeket ordítozó Jim Cramer is elhűlve beszélt róla: egy több millió tagot számláló reddites kisbefektetői fórum, a WallStreetBets tagjai összefogtak, és az egekbe lőtték egy olyan cég részvényeinek az árfolyamát, amit az amerikai pénzügyi rendszer kapzsi főgonoszai, a Wall Street-i nagybefektetők shortoltak, vagyis a bukására fogadtak.

Bár a nagy arányban fiatal fórumozók több céget is kiszemeltek (a Nokia vagy a BlackBerry a mém- és nosztalgiafaktora, az AMC mozilánc a popkulturális szerepe miatt lehetett vonzó), egy videojátékokat és konzolokat áruló bolthálózat, a GameStop nevével híresült el az eset. A GameStop részvényeinek árfolyama az év eleje és a január 27-i csúcs között 17 dollárról 483-ra kúszott fel, de a múlt hét végére már 55 dollárra esett vissza. (A 444 az esetről írt összefoglaló cikkben találóan Jackass-kapitalizmusnak nevezte a jelenséget.)

A néhány napig tartó csodának az amatőr befektetők között voltak nagy nyertesei is, de aki nem adott túl elég gyorsan a részvényein, az akár fájó veszteséget is elkönyvelhetett. A 19 éves redditező, aki a középiskolai ballagására kapott pénzt fektette be, és 65 ezer dolláros profittal zárta a GameStop-bulit, majd a Hootersben ünnepelte a még nem túl késő kiszállást, inkább kivétel.

Mellette a New York Times olyanok történetéről számolt be, mint a wisconsini egyetemista, aki az AMC-vonatra ült fel, de amikor órák múlva zuhanni kezdett az árfolyam, rájött, hogy a milliárdosok játszmájában a kisembereknek nem osztanak lapot, és neki néhány száz dolláros veszteség is a lakhatását veszélyezteti; vagy a sztereotipikus 18 éves redditező, aki egyszerűen élvezte, hogy látszólag hülyét csináltak a nagytőkéből. Utóbbi azt mondta a lapnak:

„Olyan rendszerben élünk, amelyben többé már nincs igazság, és az egész világ a darabjaira hullik. Nincs értelme semminek, szóval akár megpróbálhatunk szórakozni, amíg itt vagyunk.”

A rendszer elleni düh, a pénzpiacokat játszótérnek tekintő nihilizmus és a Reddit egyedi, mémekből, generációs önostorozásból és egymásra licitálásból álló közösségi ereje olyan masszív rajt képzett a milliók és milliárdok helyett csak néhány száz vagy ezer dollárral befektető fórumozókból, ami elég nagy volt ahhoz, hogy nekimenjen a nagyobb ragadozóknak, de amikor a gyors felfutást követő, várható árfolyam-ingadozástól megijedtek a raj egyedei, végül csak a nagy halak nyerhettek.

A fórumozók százmilliókkal gazdagították a nagy befektetési alapokat

A történtek egyik legnagyobb nyertese például az a Senvest Management nevű New York-i hedge fund lett, amely még szeptemberben vásárolt 5 százaléknyi részesedést a GameStopban, amikor a részvények 10 dollár környékén mozogtak. A Senvestnek 700 millió dolláros profitot hozott a Wall Street ellen irányuló lázadó akció, és az így már 2,4 milliárd dollárból gazdálkodó alap vezetői a Wall Street Journalnek elmondták, a továbbiakban ők is szorosabban követik majd a Reddit vagy a Discord kisbefektetői fórumait, hogy tudják, mely cégekbe érdemes fektetni.

A Wall Street-i óriás, a Morgan Stanley egyik befektetési alapja 3,5 millió dollárnyi GameStop-részvényből csinált 112 milliót január végére, a Fidelity nevű bostoni alapkezelő pedig még többet kaszálhatott volna, ha nem adja el túl korán részvényeinek egy részét – a cég októberben a GameStop-részvények közel 10 százalékával rendelkezett, amely akkor 71 millió dollárt ért, míg január végére ez 2 milliárdig kúszott fel. A világ legnagyobb alapkezelője, a BlackRock továbbá 174 millióból csinált 3,1 milliárd dollárt a GameStop-részvényekkel, de ez a cég több billió dolláros forgalmában aprópénz.

Egy tipikus GameStop-üzlet Fotó: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Picture-Alliance via AFP

Az őszi, tehát a reddites hype-ot hónapokkal megelőző befektetéseket az hajtotta, hogy miközben a fizikai üzlethálózatot működtető GameStopot a shortolók egyértelműen bukásra ítélték, az online állateledel-kereskedéssel foglalkozó Chewy szupersikeres alapítója, Ryan Cohen szeptemberben 10 százalékos részesedést vásárolt a cégben. Cohen úgy tartotta, hogy ha a GameStopnak sikerül átállnia az online működésre, akkor erőforrásait felhasználva a videojátékok Amazonjává válhat, és így a részvények 2013 óta tartó fokozatos zuhanását egy csapásra meg tudja fordítani.

Az elmúlt évtizedekben egy másik olyan folyamat is lezajlott, amely nélkül nem forgathatták volna fel a tőzsdét amatőr befektetők. A tömegek számára sokáig azért lehetett idegen a befektetősdi, mert az átlagos vagyon kockáztatása mellett elkerülhetetlen volt, hogy az esetleges nyereségből még a tőzsdei ügyleteket nyélbe ütő brókerek is levegyék a százalékukat. A brókerek közvetítő szerepe akkor vált feleslegessé, amikor megjelentek a minimális százalékokkal operáló, vagy akár jutalék nélküli, ingyenes kereskedést lehetővé tevő platformok, mint a GameStop-ügyben is sokat emlegetett Robinhood.

Robinhood, a Wall Street fejedelme

A Facebook világában már megtanulhattuk, nincs olyan, hogy ingyen, legfeljebb nem értjük, hogyan fizetünk valamiért. A Robinhood a ugyanis a jól csengő küldetése, és így a közhiedelem ellenére nem egy jóságos kezdeményezés, amely a tőzsde demokratizálása érdekében biztosít ingyenes kereskedést. Ennél sokkal ismerősebb a sztori: a startupnak abból van pénze, hogy a felhasználóinak adataival kereskedik, vagyis még azelőtt átadja az egyes ügyletek információit az úgynevezett árjegyző (market maker) brókercégeknek, hogy azokat végrehajtanák. Így a vételi és eladási oldalon is jelen lévő cégek előre feltérképezhetik a várható piaci aktivitást, és annak megfelelően alakíthatják a tevékenységüket.

A Robinhood száz százalékban ilyen árjegyző cégeknek adja tovább a felhasználók megbízásait, a legnagyobb ügyfele éppen az a Citadel Securities, amelynek anyacége 2 milliárd dollárral segítette ki a GameStop shortolásán legtöbbet bukott hedge fundot, a Melvin Capitalt. Miközben a GameStop részvényeivel való kereskedés közel 30 százaléka a Citadel Securitiesen keresztül futott, amely így az árrésen tudta magát megszedni, a Citadel a videojátékos cég shortolásában is nagy szerepet játszik, és a gyanú szerint a Robinhood is a Citadel utasítására fagyasztotta be a kereskedést, megállítva a részvények árfolyamának további növekedését.

A Citadelben és a Robinhoodban még egy közös pont van: mindkét céget a közelmúltban büntette tízmilliókra az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC): a Citadelt 2017-ben büntették 22 millió dollárra, amiért az algoritmusai a kisbefektetők számára kedvezőtlen árakra lőtte be a kapott ügyleteket; míg a Robinhoodra tavaly decemberben szabtak ki 65 milliós bírságot az ügyfelei félrevezetése és a „hiányos kommunikációja” miatt.

Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Ja, és hogy kinek a nevéhez fűződik a kisbefektetői kereskedésekre vonatkozó információk felvásárlásának sokak szerint igen becstelen rendszere? Ahhoz a Bernie Madoffhoz, aki épp 150 éves börtönbüntetését tölti a világ talán legnagyobb piramisjátékának véghezviteléért.

Szerencsejátékkal küzdeni a kaszinók ellen

Hiába próbálják tehát egyesek (Elon Musktól a Super Bowl-reklámidőt vásárló Redditig) úgy beállítani a GameStop-sagát, mint egy olyan forradalom kezdetét, amely során a nép végre felelősségre vonja az igazságtalan pénzügyi rendszer hedonista haszonélvezőit, a valóság ettől távol áll.

Ahogy azt a GameStop-őrület is megmutatta, ugyan előfordulhat, hogy néhány kisbefektető hülyére keresi magát egy-egy jól időzített ügylettel, de a tőzsde alapvetően a nagyok homokozója. Mivel eladói és vevői oldalon is hedge fundok és más nagybefektetők sorakoznak, ha a Wall Street veszélyt érzékel, legfeljebb néhány napba telik, míg megoldást talál rá házon belül. Ahogy az Atlantic írja: „A pénzügyi rendszer ellen kisbefektetőként háborúba indulni olyan, mint ha valaki úgy akarná felvenni a harcot a kaszinóipar ellen, hogy szerencsejáték-függővé válik.”

Az amerikai pénzügyi rendszer köszöni szépen, jól van, a néhány napig tartó stressz már a múlté, és a szakértők szerint ha lesz is hasonló akció a közeljövőben, a kevés pénzből gazdálkodó, így a befektetési alapoknál lényegesen nagyobbat kockáztató kisbefektetők sorozatos bukásai idővel ráébresztik a lázadó hangulatban égő közösséget, hogy a Wall Streetet nem lehet a saját fegyvereivel legyőzni. A többi pedig majd talán kiderül abból a számos filmből, amin természetesen már most elkezdett dolgozni a szórakoztatóipar Wall Streetje, így a GameStop-balhé újabb haszonélvezője: Hollywood.