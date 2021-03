A járvány eddigi legrosszabb napja volt a csütörtöki, a magyarok mégsem maradtak otthon

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Magyar idő szerint péntek késő este jelentek meg a Facebook csütörtöki és a Google keddi mobilitási adatai, amiken látszik, hogyan mozognak a magyarok a járvány idején. Bár péntek reggel az operatív törzs közölte, hogy még soha nem volt annyi magyar lélegeztetőgépen, mint csütörtökön, aznap még jóval többet mozogtunk, mint a lezárások majd egy évében sokszor.

A legegyszerűbb, nyers mutató szerint (hány Facebook-felhasználó maradt egy helyben 24 órán át?), ugyanez a csütörtöki nap Budapesten például csak a 241. legfegyelmezettebb volt az első lezárások, 2020. március 16-a óta. Nem időrendben, hanem csökkenő számsorrendben. A többi mutató is arra utal, hogy az ország más megyéiben is csak igen enyhén fokozódó óvatosság előzte meg ezen a héten a hivatalosan bejelentett szigorításokat. Még ha sokan várták is a korlátozásokat, addig nem lettek óvatosabbak, amíg nem lett másnak is kötelező.

Ha a hat hete kezdődött harmadik hullámban még arra várunk, hogy majd a nemzetközi nőnap után vigyázunk egy kicsit, és addig minden fodrász, kozmetikus és virágos dolgozik, amennyit csak tud, valószínű, hogy még később tudunk javítani a tovább romló helyzeten. Addig is ajánljuk tudományos útmutatónkat, hogy ezek a halaszthatatlan találkozók legalább biztonságosak legyenek.