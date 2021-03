Játékok a pénzügyi tudatosság fejlesztésére

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Alaposabb pénzügyi előképzettség nélkül felnőtt fejjel is komoly kutatómunkát igényel, ha egy-egy komolyabb pénzügyi döntés meghozatala előtt állunk. Nem vitatható tehát, hogy mekkora jelentősége van annak, ha gyermekeinket koruknak megfelelően, de minél előbb igyekszünk pénzügyi tudatosságra nevelni.

Meglepő lehet, de a pénzügyi nevelést akár egészen pici korban elkezdhetjük, hiszen a 2-3 évesek már igen fogékonyak az új ismeretek elsajátítására. Persze a tudás megszerzését nem úgy kell elképzelni, ahogy mi, felnőttek tesszük, hanem a gyerekek számára “lefordítva”, játékos formában, ahol szinte észrevétlenül ragadnak rájuk az élethez nélkülözhetetlen ismeretek.

Természetes, hogy a kicsik a szüleik példáját veszik alapul és úgy kezelik majd a pénzt, ahogyan azt a felmenőik is teszik. Szóval, ha szeretnénk, hogy gyermekeink tudatosan, megfontoltan bánjanak pénzükkel, gondoskodjunk játékosan a pénzügyi ismeretek helyes elsajátításáról.

Lássuk, milyen eszköztár segít bennünket kreatívan teljesíteni a pénzügyi küldetést.

Az alapok elsajátítása

A gyermekek pénzügyi nevelésének legjobb eszköze természetesen a játék. Ahogy említettük, már a 2-3 éveseket érdemes ovi előtt megismertetni a számokkal. Erre pedig a közös számolós mondókák és rövid versikék a legjobb alternatívák.

A számok után pedig érdemes olyan játékos feladatokat játszani velük, amikben szín, forma, típus, vagy méret szerint válogathatják és számolhatják meg a tárgyakat, játékokat. Ezáltal minden babát, autót, plüsst közben a helyére is tehetünk. Dupla siker!

Az ovis korosztály már meg tudja mondani, hogy hány éves, ujjukon pedig meg is mutatják azt. Velük már összetettebb feladatokat is könnyűszerrel végezhetünk, gondoljunk csak a jól bevált boltos játékra, amikor bevásárlást imitálva tanulják meg a pénz használatát. Mindemellett tudatosíthatjuk bennük, hogy minden pénzbe kerül és előkerül a megtakarítás fontossága is, hogy csak akkor tudja megvenni a kiválasztott terméket, ha kellő összeggel rendelkezik hozzá.

Ha tovább haladunk a korban, 5-6 éveseknek már társasjátékokat is találunk, például az egyszerű, de annál hasznosabb és szórakoztatóbb Zsebre megy nevű játékot, amelyből megtanulhatják, hogyan osszák be a pénzt.

Ebben a korban már érdemes elkezdeni a zsebpénz bevezetését is, amelyet egy szép perselyben a gyermek saját magának tehet félre és tarthat számon. Egy kis spórolással pedig akár nagyobb játékokra és eszközökre is futhatja.

Tipp: A saját zsebpénzből vásárolt holmikat sokkal jobban megbecsülhetik a gyerekek.

Iskolás- és kamaszkori pénzügyek játékai

A kisiskolás- és kamaszkorban hangsúlyosabb leginkább a pénzkezelés “művészete”, ilyenkor ugyanis gyermekünk már önállóan dönthet zsebpénze sorsáról, többek között az iskolai büfében, vagy a boltban.

Bár egyre inkább a digitalizáció világát éljük, a társasjátékok népszerűsége évről évre növekszik. A közös, családi játékon keresztül ráadásul nem csak pénzügyi ismereteket szerezhetnek gyermekeink, de a játék típusától függően fejlődhet logikájuk, kommunikációjuk, a stratégiára, gondolkodásra, csapatmunkára való törekvés sok minden más mellett.

A játékokon keresztül veszélyes következmények nélkül tapasztalhatják meg a nem megfelelő pénzügyi döntések súlyát, nem mellesleg pedig kiváló alternatívák lehetnek a telefonos játékok pihentetésének, a közösségi élmény szeretetének megtanulásában.

A 8 éves kortól ajánlott Gazdálkodj Okosan vagy Az Élet Játéka társasjátékokkal az egész család szórakozhat, a pénz kezelése és beosztása mellett a takarékoskodás szokása is előtérbe kerül.

Ezeken túl a népszerű Monopoly és a Hotel megtanítja őket arra, hogy a befektetett pénz miként térül meg, a játékban ugyanis a játékosok telkeket és házakat vásárolva szedik azok hasznait. Mindemellett felmerül a kamat és az alku fogalma is.

Ha pedig még inkább el szeretnénk mélyíteni a pénzügyi tudatosságot, akkor jusson eszünkbe a 12 éves kortól ajánlott Az első millió nevű játék. Ebből megtanulhatják többek között:

a pénz működésének szabályait a mai világban;

elemezni az egyes pénzügyi helyzeteket, hogy okos döntéseket tudjanak hozni;

a tőzsde mellett a devizapiacot is;

az összes befektetési lehetőség működését;

a megtakarítás fontosságát és ügyesebben fognak bánni saját pénzükkel is.

Mindemellett nagy előny, hogy ennél a játéknál mindenki minden körben játszhat, így nem kell hosszú percekig várakozni a társakra.

Ha pedig érdekli a gyermeket a stratégia, nagy kedvence lehet a Catan Telepesei. A játék az újonnan felfedezett Catan szigetén játszódik. A játékosok településeket és városokat építenek, valamint céljuk, hogy a megtermelt terményekből, termékekből kereskedés útján fejlesszék saját területeiket. Élénk cserekereskedelemmel pedig mindig valami meglepő és izgalmas lehetőség nyílik meg a legalább 10 éves gyermekek előtt.

Tipp: A játékból nem csak táblás, hanem kocka és kártyajáték verzió is érhető, amelyek helyigénye is kisebb, így utazáshoz is kiváló alternatíva lehet.

Játékra fel!

A fent említetteken kívül természetesen még sok lehetőség kínálkozik. Cikkünkben azokat a játékokat hoztuk el, amelyeket a megtakaritasgyerekeknek.hu szakértői is javasolnak.

Magától értetődő tehát, hogy minél hamarabb segítjük gyermekeink pénzügyi fejlődését, annál nagyobb előnyhöz juthatnak majd felnőttkorukra. Hiszen az életben sok-sok meghatározó dologban kell jó döntést hozniuk, gondoljunk csak a saját otthon megvásárlására, a háztartás költségvetésének megtervezésére vagy éppen egy megtakarítás, esetleg befektetés indítására, amellyel a jövőjüket alapozhatják meg.

A megfelelő alapok tehát kulcsfontosságúak, éppen ezért érdemes fokozottan figyelmet fordítani a megfelelő pénzügyi szokások kialakítására, amellyel jó eséllyel elkerülhetik az adósságcsapdákat.