Az LCD tévé feltámadt, és felment a mennyekbe

Amikor a Gravitáció c. film felénél egy űrszemétvihar apró darabokra szaggatta a Nemzetközi Űrállomást, és törmelékzápor terítette be a képernyőt, elégedetten dőltem hátra. Az avatatlan szemlélő annyit látott, hogy napfénytől megvilágított roncsdarabok járnak eszelős táncot a koromfekete, csillagpöttyös űrháttér előtt.

Én tudtam, hogy a 4. generációs Alpha 7 processzor képjavító algoritmusai teszik olyan kontúrossá, jól lekövethetővé az összes törmelékdarabka mozgását. Azt is tudtam, hogy a roncsdarabokon megcsillanó napfény élénkségéért a kvantumpontos Nanocell kijelző felel. És már azt is tudtam, hogy ez a tévé – az LG 65QNED91 modellje, hogy a bemutatkozáson is túlessünk – szóval hogy ez a tévé nem mindennapi erőtartalékokkal bír.

A tévévásárlás periódusos rendszere

Pedig nincs egyszerű dolga a bizonyításnál. A tévé képességei a részletekben rejlenek, amit a gyártók az átlagvásárló számára érthetetlen két-, három-, négy- és ötbetűs rövidítések mögé dugnak. Full HD, 4K, UHD, HDR, LED, OLED, 120Hz, QLED, QNED, local dimming, frame interpolation… ugyan ki győzi ezeket ésszel? „Mik ezek, vegyjelek vagy nemesi előnevek?” – gondolja az átlagvásárló, és bátortalanul rábök a megfizethető modellre, amin szépnek tűnik a természetfilm a nagyáruház kiállítótermében.

A 65QNED91 erőtartalékainak bemutatásához fejtsük meg, mit is takar a név. A 65 a képátlót jelenti, hüvelykben megadva, a QNED a kijelzőhöz használt technológiát – erről rövidesen –, a 91 pedig azt jelzi, hogy a panel felbontása natív 4K (így különböztetve meg a készüléket a drágább, 8K típustól). Ha a többi szolgáltatást és funkciót is sorra vesszük – 4K 120Hz, Alpha 7, HDMI eARC, QNED –, máris piszok jó tévét sejthetünk a készülékház alatt.

A kicsomagolás után erről még semmi sem árulkodik. A 65QNED91 külseje – az árával ellentétben – nem kelti prémium kategóriás eszköz benyomását. Az összeszerelése kétemberes meló, de nem bonyolult: a plasztik hátlapot a csomagban található 4 hosszabb csavarral kell a köríves fémtalphoz rögzítened, a hátlapot pedig 4 rövidebb csavarral a tévé hátuljához. Kész is vagy; már csak az állványra kell emelni. Törékeny konstrukciónak tűnik, de nem inog; csak tornyosul a maga egyen-feketeségében, várva az inputra.

LG 65QNED91 Fotó: LG

Ó, inputok! HDMI bemenetekből négyet találhatsz a készülékház bal oldalán – külön címkézve a hang-visszacsatoló HDMI eARC, a 4K és a játékok villámgyors képfrissítését biztosító 120 Hz-es bemenetet. Az avatottabbak ennyiből is tudják: jővőálló technológia ez, amik az új generációs házimozi erősítőkkel és játékkonzolokkal is kompatibilisek. (Nyugalom: van a tévén digitális optikai kimenet is, ha inkább azon át vezetnéd az erősítődbe a térhatású hangot.)

Varázspálca és kvantumkijelző

„Mi ebben olyan különleges?” – morfondírozol majd kábeldugdosás közben… aztán rámarkolsz a távirányítóra, és elmosolyodsz. Eszedbe jut, hogy 15 éve a még távirányítónak csúfolták a Wiimote-ot, a Nintendo Wii konzol kontrollerét. A felhasználási terület mostanra körbeért: az LG Magic Remote nevű távirányítója pont olyan elven működik, mint a Wiimote.

Megnyomod a szépen kivágott vörös Power gombot, és a képernyő kivilágosodik – illetve bocsánat, dehogy világosodik! A képernyő marad koromfekete; annál meghökkentőbb, amikor megjelenik rajta az LG logó, élénk fehér kontúrral. Aki tudja, hogy mire figyeljen, ezen a ponton kissé meghökken: nem szokványos, hogy LCD panelek ennyire mély fekete színt jelenítsenek meg, beszűrődő világos árnyalatok nélkül.

A képminőség-javulás kétszer három szemléltető ábrán. A QNED-nek jobb a kontrasztaránya, ragyogóbbak a színei, és kevésbé homogén a kép. Fotó: LG

Igen, ezt a QNED csinálja. A név hasonlósága ellenére ne keverd össze az OLED-del, se a QLED-del; ez kvantumpontos nanocellát jelent, és az LG (az OLED-nál elavultabbnak számító) LCD LED technológiájú kijelzőkhöz használja. Ez az elavultság azonban megtévesztően cseng: mindössze arról van szó, hogy egy régebb óta létező technológiából az LG egy új képmegjelenítési eljárással most taposta ki az eddig elérhető maximumot.

„A MiniLED-ek egy fejlett fényforrás-technológiát képviselnek, és jelentősen kisebb méretűek, mint a hagyományos LCD-kijelzők háttérvilágításának fényforrásai. Ez lehetővé teszi, hogy az LG QNED MiniLED kijelzőkben a képernyő több LED-et és több fényerő-szabályozási zónát tartalmazzon. Ez jelentősen nagyobb csúcsfényerőt, mélyebb feketéket és olyan szintű pontosságot eredményez, amely a hagyományos LCD TV-k esetén egyszerűen elképzelhetetlen.”

– összegzi szűkszavúan a hivatalos oldal; és hogy mindez mit jelent a gyakorlatban, világos lesz, amint eljutsz az első mozgóképig.

És addig már nincs sok hátra. A tévé magához tér, körülnéz, eléd dobálja a webOS operációs rendszer színes csempéit. A tévére szegezed a távirányítót; a képernyőn megjelenő kurzor hűen követi a mozgását, ha pedig megzavarodna, egy laza csuklómozdulattal középre igazítod. Mire gyorsan átesel a kötelező körökön (wifijelszó megadása, Netflix-hozzáférés bepötyögése), már bele is szerettél a Magic Remote kényelmébe. Ergonómiai szempontból köröket ver a hagyományos gombos távirányítókra: könnyű megszokni, nehéz utána másféle távirányítókat használni.

LG Magic Remote távirányító. Fotó: LG

No de mit nézzünk rajta? Tévéteszteléshez nem a díszdobozos Bergman-lemezeket vesszük elő, hanem mozgalmas-látványos műsorokat: sporteseményt, videójátékot, természetfilmet, blockbustert. Beletúrhatsz az Apple TV kínálatába is, ha 4K felbontású tartalmakat keresel, de a többség alighanem a csőre töltött Netflix-profiljával fogja tesztelni a 65QNED91-et…

… és belátja (vagyis hát meglátja – még ha nem is érti), hogy az LCD technológiában vannak még tartalékok. Méghozzá nem is akármilyenek.

Nem érti: hogy lehet egyszerre ennyire vakító a fáklyafény, miközben a barlang többi része szürkék és feketék milliónyi árnyalatában pompázik? Eddig ahhoz szokott, hogy az efféle jeleneteket az LCD halvány derengése egyen-tejszínűvé fakítja. A miniledes technológia és a kvantumpontos nanocellák viszont nem engedik átszivárogni a ragyogó fények holdudvarát oda, ahol azoknak semmi keresnivalója. A sötét nem válik egyen-feketévé, a szürkés-feketés tónusok jól megkülönböztethetők maradnak, míg a világos képi elemek teljes színpompájukban ragyognak. Hasonlót eddig csak a jobbfajta OLED-kijelzőktől láthattunk.

A QNED miniled működése. A megjelenített objektumok a sokzónás panelnek és a kvantumpontos nanocelláknak köszönhetően kontúrosak és színhelyesek maradnak. Fotó: LG

Az OLED panelek kontrasztjának és színeinek valóban nincs párja, de kényesebb, háklisabb és drágább technológia, mint az évek óta bejáratott LCD-k. A 65QNED91 ezzel szemben vérbeli igásló: sok tízezer minileddel és ezernyi, egymástól függetlenül szabályozható fénykezelési zónával ér el hasonlóan kiváló képminőséget. A betekintési szöge is barátságosabb, és nemcsak éjszaka mutatja meg a csúcsformáját – ideális családi tévé lehet, ami nem csak laborkörülmények között brillírozhat.

Kiválasztasz egy látványos filmet – legyen mondjuk a Lucy, Luc Besson akcióorgiája Scarlett Johanssonnal. Egyesével meg tudod számolni a főhősnő hajszálait; az űrbeli hallucinációkat idéző speciális effektusok színpompája és ragyogása egyszerre vakít és kápráztat; az autós üldözésnél a hiteles mozgásábrázolásért felelős processzor (tudod, az Alpha 7) még a legrafináltabb kamera- és objektummozgásokat is kontúrossá és követhetővé teszi, miközben a kép élessége sem szenved csorbát. Nem bicsaklik meg soha, sehol, csak pörög, magas fordulatszámon, egyenletesen.

Képtelenség zavarba hozni

Tulajdonképpen ez a furcsa; hogy a 65QNED91 ezeket így együtt tudja. Láthattunk már hasonlóan izgalmas képi dinamikát, ilyen kisimult és zajmentes mozgásábrázolást, ennyire élénk színeket, ilyen részletességű képet – de ezeket így együtt nem nagyon, LCD tévén pedig soha.

Itt mutatkozik meg, hogy ez a tévé mennyire átgondolt konstrukció: az LCD technológia hátulütőit hardveres és szoftveres megoldások okos összjátékával ellenpontozzák. Az Alpha 7 processzor ereje és az algoritmusok kiküszöbölik a gyengébb mozgásábrázolást, a kvantumpontos nanocellák és a kifinomult zónakezelés pedig a kontrasztarányt tornásszák fel. Látszólag apróságok ezek, pedig ezeknek az összhangja adja az 65QNED91 igazi karakterét, erejét.

LG 65QNED91. Fotó: LG

Nyomkodod az előre elmentett képmegjelenítési szabványokat, és álmélkodsz, még ha nem is mélyedsz el alaposabban az észbontó részletességű kijelző-beállításban. Csak rányomsz a Sport módra, ami az élénkségével, részletgazdagságával és sima mozgásával a nappalidba hozza a Roland Garros levegőjét vagy a Le Mans 24 benzinszagát – és rájössz, hogy sosem láttál még ennyire simán suhanó teniszlabdát, vagy ennyire húsbavágó autós üldözéseket. Természetfilmet nézel, de természetfölöttinek tűnik a nektárt szürcsölgető pillangó szárnyának részletessége. A naturalisták a Filmmaker móddal kerülhetnek a legközelebb az eredeti műalkotás képi világához; a hedonisták meg válasszák a Színház módot, és zokogjanak a netflixes Blade Runner 2049 festményszerűen szép, tükörsimán mozgó monumentális képeit látva.

És ezen a ponton eldöntöd, hogy márpedig akkor is zavarba fogod hozni: biztos van olyan műsorforrás, amivel ez a tévé nem boldogul. De nem lesz könnyű dolgod. Ha videójátékra váltanál, a 120 Hz-es képfrissítés és a 10 milliszekundumnál lassúbb reakcióidő téged fog zavarba hozni. A 65QNED91-gyel nyugodtan játszhatsz FPS-ekkel vagy gyors reakciót igénylő akciójátékokkal is; hát még ha találsz olyat, ami kihasználja a 120 Hz-es képfrissítésből fakadó előnyöket!

Rájössz majd: a 65QNED91 meghálálja a minőségi nyersanyagot. Ha 4K felbontású UHD Blu-ray filmekkel eteted, a látvány szájtátós; a filmgyűjtőket is boldoggá fogja tenni, mert ilyenkor érezhetik, hogy nem hiába adták ki a pénzt a drága lemezekért. De szerencsére a minőségi műsorforrás nem a leggazdagabbak kiváltsága: mivel a tévé támogatja a modern hang- és képmegjelenítési szabványokat, a Dolby Vision és HDR kódolású anyagok nagy kontrasztaránnyal, magasabb színhűséggel jelenhetnek meg a képernyőn. Az online műsorszolgáltatók kínálatán egyre nő az ilyen tartalmak aránya, de addig sem kell szűkölködnöd az izgalmas látnivalókban. Ha Full HD filmekkel etetned a 65QNED91-et – a Netflix kínálatának tetemes része ilyenekből áll! –, ez a tévé azokból is kitapossa a maximumot.

És rájössz majd arra is, hogy ez a maximum nem kevés. Pedig nem egyértelmű azonnal, hogy ez a természetesség, ez az erőlködéstől mentes sima képkezelés – LCD-s gyökerek ide vagy oda – ez egy teljesen más, de önnön jogán is érvényes iskola. A QNED nem az LCD hattyúdala, hanem az apoteózisa. Aki azon fanyalog, hogy az OLED- és QLED-korszak után a QNED visszalépés, nem téved: egy lépés hátra, de kettő előre.

A 65QNED91 vérbeli alkimista: sosem látott filmszínházat csinál az LCD technológiából. És ez igazán nem semmi: ólomból aranyat csinálni, úgy gondolom, ennél csak könnyebb lehet.

A cikk megjelenését az LG Magyarország támogatta.