Hiába népszerűek az otthoni gyorstesztek, újra rekordokat döntöget a szifilisz az USA-ban

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A koronavírus-járvány fellendítette az előre csomagolt tesztek piacát, amelyek vér- és nyál- vagy a nyálkahártyákról vett mintákból mutatnak ki egy-egy fertőzést a szervezetben. Csakhogy miközben az otthoni tesztelés lehetőséget teremt a vírusfertőzések gyors kimutatására, nehezíti is a szakemberek dolgát, írja Carrie Arnold a Nature-ben május 19-én megjelent cikkében.

Amikor 2020 elején kitört a koronavírus-járvány, a szűrővizsgálatokra jelentkezők száma jelentősen csökkent. Egyrészt azért, mert korlátozták a közintézmények, így a kórházak és a szakrendelők látogatását, másrészt a lakosság is igyekezett védeni magát a fertőzéstől. Emiatt olyan esetleg életmentő ellenőrzésekhez is kevesen fértek hozzá, mint az éves szűrővizsgálatok vagy nemi úton terjedő betegségeket kimutató tesztek, ráadásul a laborok jó része a megugró kereslet miatt átállt a koronavírus-tesztekre.

Kevesebb teszt, nehezebben értelmezhető adatok

Ennek a helyzetnek a megoldására kezdtek terjedni az otthon is elvégezhető vírustesztek, amelyeket nemcsak a koronavírus ellen lehet bevetni, hanem más betegségek szűrésére is, így például a HIV és a Hepatitis-C vírusait vagy a szifiliszt okozó baktérium jelenlétének kimutatására.

Az önvizsgálat viszont abból a szempontból gondot okoz, hogy a betegek még akkor sem biztos, hogy orvoshoz fordulnak, ha pozitív tesztet produkáltak. Bár az otthoni nemibeteg-tesztek eredményét elvben jelenteni kellene, ez gyakran elmarad.

A magas látencia ellenére szűrések számának csökkenése mellett újra rekordmagas az Egyesült Államokban a szifilisszel diagnosztizált betegek száma. Az Amerikai Betegségellenőrzési és -megelőzési Központ, a CDS adatai alapján az 1990-es évek értékeihez hasonló esetszámot regisztrálnak.

Az otthon elvégezhető teszteknek is több fajtája elérhető a lakosság számára. A szifilisztesztek többsége a Treponema pallidum baktérium elleni antitesteket mutatja ki, de vannak olyan mintavételes eljárások is, amik magának a kórokozónak a jelenlétét vizsgálják. Ahogy a működésmódjuk, úgy az áruk is eltér az egyes otthon végezhető teszteknek. Ez rontja a hozzáférhetőséget, bár sokszor már a személyes megjelenéssel járó szégyen elkerülése is segíthet abban, hogy többen teszteljenek. Egy Zimbabwéban végzett kutatás szerint pedig az otthoni nemibeztegség-tesztek iránt van kimutatható kereslet.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: