Háborús területekre segélyszállítmányt szervező önkéntesek és a gyűlöletbeszéd ellen tettekkel küzdő magyarok is megkapták a Fiatal Kurázsi-díjat

Markovics Anna és Dombi Miksa a Hasomer Hacair Magyarország önkénteseiként az elsők között reagáltak a februárban kitört ukrajnai háborúra. Segélyszállítmányokat szerveztek az ország háborús övezeteiben ragadt emberek számára, felmérték az igényeiket, lebonyolították a beszerzést, és bepakolták a teherautókat is. Számukra a másoknak való segítés teljesen természetes, holott mindketten teljesen más közegből érkeztek. Közös történetük a szervezetben kezdődött, mostanra évek óta dolgoznak együtt, és tele vannak további tervekkel.

De nem ők az egyedüli olyan fiatalok, akik dedikált szakmai szervezetek munkáját egészítik ki vagy tekintik saját feladatuknak. Kocsis Boglárka a gyűlöletbeszéd káros hatásaira hívta fel osztály- és iskolatársai figyelmét, Bozsó Borbála pedig az emberi és gyerekjogok mellett áll ki elkötelezetten.

Ők négyen nyerték el 2021-ben és 2022-ben a Young Courage Award-ot, vagyis a Fiatal Kurázsi-díjat, amelyet a Raoul Wallenberg Akadémia alapított a diplomata szellemiségének megőrzése céljából.

A díjazott fiatalok Stockholmban meglátogatták a Svéd Külügyminisztériumot. A felső sor közepén a korábbi svéd külügyminiszter, Ann Linde; jobb oldalán a magyar nyertesek (balról jobbra): Kocsis Boglárka, Bozsó Borbála, Markovics Anna és Dombi Miksa Fotó: Ninni Andersson/Ninni Andersson/Regeringskansliet

A díjat olyan fiatalok kapják évről évre, akik nemcsak önzetlenek, hanem példamutatóan bátrak is, és olyan ügyeket karolnak fel, amelyek akár számukra is kockázatosak lehetnek. Lemondanak a szabadidejük egy részéről, és komoly munkát fektetnek abba, hogy ne csak a kortársaiknak, hanem egy kicsit az egész emberiségnek jobb legyen, mert a civil kurázsi ragadós és inspiráló. A fiatalokból árad ez a szellemiség, az elhatározás és a segíteni akarás. Számukra teljesen természetes, hogy időt és energiát nem sajnálva másokért tesznek, de nem azért, hogy ezt díjakkal és kitüntetésekkel ismerjék el. A valódi céljuk, hogy jobb hellyé tegyék a világot, hisznek abban, hogy erre van lehetőség, és rajtuk múlik, hogy milyenné válik a környezetük.

„A jelen idők tettre kész vándorai”

A fenti idézet a díjra 2021-ben jelölt Horváth Noémi Rebeka a magyarországi díjátadón előadott verséből való. Sok más fiatallal együtt Horváth számára is fontos, hogy az emberi jogok egyaránt érvényesüljenek nemtől, kortól vagy szexuális irányultságtól függetlenül. Ő maga a Meseország mindenkié mesekönyv szerzőjeként érdemelte ki a jelölést.

Bozsó Borbála még középiskolás, ebben a tanévben fog érettségizni, egy évvel ezelőtt kapta meg a Fiatal Kurázsi-díjat, akkor azonban a koronavírus-járvány miatt nem utazhatott el a többi nemzetközi és magyar nyertessel Stockholmba. Ezt az idei győztesekkel együtt pótolták augusztusban. Itt nemcsak a saját projektjeiket mutathatták be egymásnak, hanem megismerték mások tevékenységét is, megnézték a város érdekességeit, végigjárták a Wallenberghez köthető fontos helyszíneket. Az utazást a fiatalok kiváló kapcsolatépítési lehetőségként írják le, és egyiküktől sem áll távol a nemzetközi létezés: Markovics Anna és Dombi Miksa egy nemzetközi szervezetben önkénteskednek, Kocsis Boglárka pedig külföldön folytatja tanulmányait. Bozsó is hasonló jövőt képzel el magának.

Abban is megegyeznek az elképzeléseik, hogy az önkéntességre természetességgel tekintenek – nem lemondásként, hanem olyan tettek sorozataként, amelyet nemcsak megtehetnek, hanem meg is kell tenniük másokért. Kocsis sokat beszélt a szüleivel is arról, hogy az iskolájában mennyire a közbeszéd részévé váltak az országot ellepő gyűlöletpropaganda-plakátok üzenetei. Ezután döntött úgy, hogy projektmunkaként feldolgozza, és az iskolatársainak elő is adja a témát. A hatás nem maradt el, az osztályban megszűnt az üzenetek használata a mindennapokban, és beszélgetés alakult ki arról, hogy miért kell visszaszorítani ezeket a leegyszerűsítő és káros állításokat.

Bozsó is vitás témákban áll ki, az LMBTQ+ közösség jogait kiemelten fontosnak tartja az Amnesty International Youth Group tagjaként. Emellett a Kék Vonal Ifjúsági Tanácsadó Testület (KVITT) tagja, munkája a gyermekjogok és a gyermekek véleményének érvényesítése, a fiatalok döntésekbe való bevonásának előmozdítása. A többiekhez hasonlóan őt is inspirálják a mindennapi problémák, de keresi a hétköznapi példaképeket is – olyan személyeket, akik hasonló ügyek mellett köteleződnek el, mint ő. Szerinte a bátorsághoz és a hasonló teljesítményhez arra van szükség, hogy ne kezelje tabuként a problémákat. Ha már ki lehet mondani egy problémát, azzal már lehet foglalkozni és a közbeszéd részévé válhat, ezzel előmozdítható a megoldás. Ő pedig nem fél megfogalmazni, ha szerinte valami nincs rendben, és változtatásra szorul.

Ettől függetlenül döbbenetesen kevés olyan gyerek, fiatal és idősebb felnőtt van, aki eléggé tettre kész ahhoz, hogy össztársadalmi vagy akár lokális problémákban fellépjen. Dombi szerint fontos, hogy a szervezetek ne csak tervezzenek, hanem az elképzeléseket tettekre váltsák, magát is olyan embernek látja, akit ezek a cselekedetek inspirálnak igazán. Mer nagyot álmodni, de mint mondja, szükség van arra, hogy a csapattársai reális és megvalósítható célokká fordítsák le az ő elképzeléseit. Az ukrajnai háború viszonylag közel hozott egy olyan problémát, amely megszülte a cselekvés igényét, de nem minden ügy ilyen, pedig ezekben is szükséges lenne az előrelépés. Ugyanakkor a szervezetben, a Hasomer Hacair Magyarországban az elsődleges céljuk a felnövő generáció nevelése és érzékenyítése. Markoviccsal egyetértenek abban, hogy ez jó módja annak, hogy kineveljenek egy olyan réteget, amely tagjainak már nem lesz kérdés, hogy cselekednek-e akkor, amikor szükség van rájuk.

Kik inspirálják azokat, akik másokat inspirálnak?

Raoul Wallenberg csak egy azok közül a történelmi személyek közül, akik példaértékű bátorsággal álltak ki embertársaikért. A Fiatal Kurázsi-díj neki állít emléket, de közben felhívja arra is a figyelmet, hogy a mindennapok hősei és hőstettei is ugyanolyan fontosak. A jelöltek közé tehát olyan fiatalokat várnak, akik a mindennapos helytállás mellett tesznek valamit, amivel kiemelkednek kortársaik közül.

Egymás példaképei is lehetnek ők, de Kocsis elmondta, hogy őt például a társadalmi problémák inspirálják igazán. Ami dühössé teszi, azzal a témával elmélyültebben kezd foglalkozni, nemcsak megérteni szeretné, hanem megoldani is. Nélkülözhetetlennek tartja, hogy érzelmileg is bevonódjon. Szerinte a fellépéshez arra is szükség van, hogy „elég rossz” legyen az embereknek, hogy végre kiálljanak magukért, de a neveltetés is hozzájárul ahhoz, hogy ki teszi meg az első lépéseket. Hozzáteszi, az utazásai is sokat segítettek az értékrendje kialakításában, amit Bozsó is megerősít. Számukra egyértelmű, hogy a kulturális különbségek nem eltávolítják, inkább összehozzák az embereket, ezt mind a négy magyar fiatal nagyon élvezte a stockholmi úton is.

Az idei év nemzetközi díjazottjai Fotó: Svéd Nagykövetség

A svéd fővárosban találkoztak a svéd külügyminiszterrel, részt vettek a Raoul Wallenberg díj átadásán, illetve egy ünnepélyes ceremónián bemutatták őket is a további 12 európai díjazottal együtt a közönségnek, mint bátor fiatalokat. A díjátadók mellé szervezett események célja az egymás jobb megismerése mellett a közös értékek feltárása volt, de volt idő a város felfedezésére is. A programok segítettek abban, hogy a fiatalok tisztábban lássák, igenis, vannak hozzájuk hasonló, elszánt kortársaik, akikkel együtt a sarkából is kifordíthatják a világot.

Egy jobb jövőért dolgoznak

Az, hogy Markovics és Dombi egy gyermekeknek szóló programban önkénteskedik, egyértelművé teszi, hogy mennyire fontosnak tartják a fiatal generáció nevelését és oktatását, azt, hogy inspirálják őket egy jobb világ megteremtésére. Hisznek abban, hogy erre a tanítás megfelelő eszköz. Emellett egy ifjúsági tagozat szervezésén dolgoznak, hogy a fiatal felnőttek hasonló gondolkodású társaikkal cselekvésre váltsák a terveket.

Velük együtt Bozsó is úgy véli, hogy a világ minden pontján meg lehet találni azokat az ügyeket és feladatokat, amelyekkel érdemes foglalkozni, még akkor is, ha ez olykor lemondásokkal jár. Dombi elmondta, hogy voltak évek, amikor úgy érezte, kimarad programokból vagy az önkéntesség elszakítja más dolgoktól, de ma már nincs hiányérzete. Nem a díj, hanem az eredmények felismerése mutatja meg nekik, hogy annak, amit tesznek, értelme van, és nélkülük ez nem jöhetne létre. Látja, hogy a tettei nyomán jobb hellyé válhat a világ és a fejében még rengeteg hasonló vagy ennél is grandiózusabb terv vár megvalósításra, hogy még több embernek segíthessenek.

Ezeknek a fiataloknak, függetlenül attól, hogy a női esélyegyenlőségért vagy a kórházban ápolt beteg gyermekek jókedvéért dolgoznak, azonos értékek adják az ihletet: jobb hellyé szeretnék tenni a világot. Igazságosabbá, egyenlőbbé, fenntarthatóbbá. Céljaik elérésében pedig kulcsszerepet kapnak azok a szervezetek és támogatók, akik elismerik őket és kiállnak értük. A Young Courage Award által megteremtett légkörben ragadóssá válik a kurázsi, ezek között a cselekvésre kész, belső motivációtól hajtott fiatalok között mindenkire átragad a tenni akarás. A cél pedig végső soron az lenne, hogy egyénként mindannyian hozzájáruljunk egy igazságosabb, egyenlőbb és egymásra sokkal inkább odafigyelő jövőhöz.

