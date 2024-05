Áttetszőbb az üvegnél, öntisztuló és még a belső tereket is hűti egy új csodaanyag

A németországi Karlsruhe Institute of Technology kutatói olyan új anyagot fejlesztettek, amivel az üvegablakokat bevonva több fényt, viszont kevesebb hőt engedhetnek be az épületekbe. Ráadásul a bevonat gondoskodik arról is, hogy a kíváncsi szemek ne láthassanak be mindenhová, az anyag pedig biztosítja a felület öntisztuló-képességét is a New Atlas beszámolója szerint.

photo_camera A speciális PMMM üveglapra ragasztva Fotó: Gan Huang/KIT

A speciális PMMM, azaz polimeralapú mikrofotonikus multifunkcionális metaanyag számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik egyszerre, amket a felületbe vésett parányi piramismintáknak köszönhet. A mikroszkópikus réteget egyszerűen az üveglapokra lehet ragasztani, így komplett épületeket lehet burkolni vele.

Ezzel pedig nemcsak betekintésvédelmet lehet biztosítani, hanem a légkondícionálók is lejjebb tekerhetők az épületekben. Az új anyagnak köszönhetően akár 6 Celsius-fokkal tartható hűvösebben egy-egy beltéri helyiség, mint a külső hőmérséklet, pusztán azzal, hogy az ablakokon vagy a tetőn használják a fóliát. Az apró piramisok ugyanis úgy törik meg a napsugárzást, hogy a hőt visszaverik, a fényt ugyanakkor még a sima üvegfelületeknél is jobban áteresztik.

photo_camera A PMMM szerkezete és működése összehasonlítva a hagyományos üveggel. Fotó: Gan Huang et al.

Ez utóbbi a természetes fény bebocsátása miatt előnyös, sokkal kedvezőbb megvilágítást jelent, mint a lámpák használata beltérben. A tisztítása pedig egy álom: mivel az anyag szuper hidrofóbbá teszi az ablakok felszínét, a legördülő vízcseppek magukkal viszik a szennyeződéseket is.