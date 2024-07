Az AI akár a holokauszt emlékezetét is átírhatja, figyelmeztet az UNESCO

Az UNESCO új jelentése arra figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligencia (AI) veszélyeztetheti a holokauszt emlékezetét, mivel az AI által generált tartalmak elferdíthetik a történeti adatokat, és felnagyíthatják az elfogultságokat. Gyűlöletcsoportok ki is használhatják ezt dezinformációk terjesztésére, a fiatal diákok pedig különösen ki vannak téve ennek, mivel egyre inkább a generatív eszközökre támaszkodnak a világhálón való keresésben és az iskolai feladatok elvégzésében, írja a jelentést ismertető Art Newspaper.

A holokauszt-túlélők átlagéletkora 86 év, tehát az élő tanúkkal, így a történelemmel való közvetlen kapcsolat lehetősége egyre jobban csökken. A személyes tanúságtételek megőrzése és az emlékezet ébrentartása az oktatási és kulturális intézmények feladata – szögezi le az UNESCO. Az AI eszközök pedig segíthetnek a kutatóknak a holokausztra vonatkozó adatok megtalálásában és kezelésében, és erre vannak is jó példák. Ilyen a németországi Arolsen Archívumban folyó munka: ez a világ legátfogóbb gyűjteménye az üldöztetést elszenvedő 17,5 millió ember eredeti dokumentumait, személyes tárgyait tekintve. Az Arolsen munkatársainak az AI segít a több millió dokumentum vizsgálatában és ellenőrzésében. A jeruzsálemi Yad Vashem, a holokauszt emlékezetének ápolására létrehozott nemzetközi központ pedig szintén AI-t használ a nyelvi feldolgozásban és az eddig ismeretlen áldozatok azonosítására.

photo_camera Egy buchenwaldi fogoly eredeti személyi adatlapja az Arolsen archívumban, Németországban Fotó: Swen Pförtner / DPA / AFP

Az UNESCO azonban arra figyelmeztet, hogy az AI technológiák felhasználhatók a dezinformáció és a gyűlölet felerősítésére is, illetve a történelmi események leegyszerűsítő, torzító magyarázataira. Példaként említi, hogy a vezető chatbotok a holokauszttal kapcsolatos kérdésekre gyakorta történelmileg helytelen válaszokat adnak. Az algoritmusok a hazugságokat és az előítéleteket is erősíthetik, de az AI akár hamis narratívákat és forrásokat is kreálhat.



A jól ismert példák közé tartozik az a vitatott alkalmazás, amely történelmi személyiségekkel, köztük például Adolf Hitlerrel folytatott beszélgetéseket szimulált, valamint egy széles körben terjesztett hamisítvány, amely Emma Watson színésznőt ábrázolja a Mein Kampfot olvasva.

Az UNESCO jelentése, amelyet a Zsidó Világkongresszussal közösen tettek közzé, arra szólítja fel a technológiai vállalatokat, hogy az AI-eszközök fejlesztése során szorosan működjenek együtt a holokauszt túlélőivel és leszármazottaikkal, valamint az antiszemitizmus szakértőivel és történészekkel. A döntéshozókat pedig arra, hogy dolgozzanak ki etikai irányelveket ebben a kérdésben. Az UNESCO szerint a múzeumoknak, archívumi és oktatási intézményeknek, tovább kell folytatniuk a történelmi gyűjtemények digitalizálását és bővítését, együttműködésben a technológiai cégekkel – különös tekintettel az AI kockázatainak kezelésére.