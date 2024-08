Barbie-telefonnal küzdenének a tinédzserek mobilfüggése ellen

Nagyon rózsaszín, kőegyszerű készülék, csupán egyetlen játék fut rajta és nagyon korlátozott internet-hozzáféréssel működik. Ezzel a telóval – amely tulajdonképpen egy újragondolt Nokia 2660 Flip – próbálná népszerűsíteni a gyártó a digitális detox gondolatát.



A gyártó, a HMD nevű cég, amely a Nokia számára is készít telefonokat, a Mattel játékgyártóval közösen dobja piacra a készüléket. A cég azt állítja, megpróbálja kihasználni azt az általuk érzékelt trendet, amely szerint az emberek kevesebb „digitális behatást” szeretnének az életükben. Lars Silberbauer, a HMD egyik vezetője azt mondta, erre a hullámra reagálnak a termékükkel. „Azt látjuk, hogy az Egyesült Államokból indult tendecia Európába is eljutott, egyre több ember van, aki nem akar »folyamatosan digitális élményt«” – idézi a vezetőt a BBC.

photo_camera Alig tud valamit, de nagyon pink Forrás: HMD

Az operációs rendszer természetesen Barbie-témájú, Barbie háttérképekkel és az ikonikus Snake játék Malibu Snake változatával. A HMD jelenleg egy „Detox Mode”-on is dolgozik okostelefonjai számára, amely finomabb beállításokat tesz lehetővé az alkalmazások és értesítések letiltására, a nap vagy az éjszaka bizonyos időszakaiban. Bár a Barbie Phone-on ezt még nem találjuk meg, de már ennek is van egy applikációja, amely tippeket ad a „digitális egyensúly” megtalálásához. A teló Magyarországon is kapható lesz.