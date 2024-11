Szarvas-bolognai és szuvidált csirkemell: az ikladi Szederfa Otthon lakói kedden ugyanazt ették ebédre, amit hétfőn egy céges parti résztvevői vacsoráztak a Millenárison

Az étel útját általában a termeléstől vagy a gyártástól szoktuk követni a feldolgozáson át a fogyasztóig. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület készételmentő programja extra állomásokat ad hozzá ehhez a folyamathoz: a rendezvényeken vagy üzemi konyhákon megmaradt ételeket gyűjti össze és továbbítja olyan szervezetek felé, amelyek szétosztják őket a rászorulók körében.

Így történhetett meg az, hogy kedden ugyanaz volt az ebédmenü a Pest megyei Iklad Szederfa Otthonában, ahol értelmileg akadályozott és autizmus spektrumzavarral élő felnőttek élnek, mint egy hétfő esti céges rendezvényen a Millenáris Parkban. Az ilyen nagy létszámú eseményeken mindig kell maradékkal számolni, és ha a cateringet szervező vállalat előre gondoskodik róla, a maradék valójában nem vész kárba. Ehhez be kell tartani néhány alapszabályt, ügyelni kell például a tárolásra és a tálalás módjára, és nagy hangsúly van a kiszolgáláson is. A főszabály szerint az önkiszolgáló svédasztalra kerülő ételek nem menthetők, mert érintkezhettek velük a vendégek, de annak az ételnek a maradéka, amit a felszolgálók szednek a tálcákról és az ételeket melegen tartó fémedényekből, visszagyűjthető. A tálaláson túl a mentést támogatja az is, hogy olyan ételeket kínálnak a vendégeknek, amik könnyen csomagolhatók és a melegítés során sem veszítenek az állagukból.

A többit már az Élelmiszerbank munkatársai intézik. Hozzájuk csatlakoztunk egy éjszakára és egy napra, hogy megnézzük, hogyan rajzolja át a szervezet a maradékok útját, és milyen módszerrel ment meg akár több száz adag ételt egy-egy éjszaka leforgása alatt.

A svédasztal után

Hétfőn késő este, 11 óra körül találkoztunk a Millenáris Park egyik épületénél a Magyar Élelmiszerbank Egyesület munkatársaival, Nagygyörgy Andrással, az egyesület külső kapcsolatokért felelős vezetőjével és Éder Áronnal, aki rendszeresen szállít készételeket az ételmentő program keretében. A kétfokos hidegben nem sokat tétovázunk, szinte azonnal munkához látnak a fiúk: Áron vezetésével több száz doboz és a tárolásukra alkalmas rekeszek kerülnek elő az egyesület kisteherautójából. Ezeket a rendezvénytértől elkerített tálalóhoz gurítjuk, ahol a svédasztalok bontásával egy időben kezd bele Áron az ételmentésbe. Az ötödéves joghallgató már jól ismeri a folyamatot, hiszen két éve dolgozik az egyesületnek, és rendszeresen jár készételt menteni.

photo_camera Áron már rutinos ételmentő. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Ez leginkább válogatást, dobozolást, fóliázást és rakodást jelent, valamint a helyszíntől függően némi autózást: az ételeknek a 17. kerületben található raktárba kell kerülniük, amilyen hamar csak lehet.

Áron először felméri a terepet, és a tálalás után az asztalokon maradt tálcák tartalma alapján eldönti, hány edényre lesz szüksége a csomagoláshoz. Ezután, ahogy ő fogalmaz, kialakítja a fóliázó állomását, majd gumikesztyűt húz, és megkezdi a körülötte lévő ételek minél hatékonyabb csomagolását.

photo_camera Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Akkor gurítja ki először a kiskocsit, amikor a rekeszekből már közel a mellkasáig érő tornyot épített: a leveseket vödrökbe merték Andrással, a főételeket, mint a szarvasbolognait vagy a szuvidált csirkemellfilét pedig a tálaláshoz is használt csévingekben fóliázza le.

photo_camera Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Ahogy az előzetesen gondosan megtisztított rekeszek egyre telnek, úgy bontják le körülöttünk a tálalót, a tiszta tányérokat és poharakat a rendezvény cateringjét biztosító cég pakolja el. Áron ismeri a csapatot, dolgoztak már korábban is egyszerre. Ők figyelmeztetik arra is, hogy még több zsák pékáru, illetve néhány rekesz sütemény vár arra, hogy elcsomagolják őket.

Bár ezen a ponton kérdéses, hogy a salátát is sikerül-e megmenteni, végül felszabadul elég doboz ahhoz, hogy a habos sütemények dobozolása után a friss kevert saláta is egy rekeszbe kerüljön, ezzel pedig kész is az eredetileg 15-20 percesre tervezett, de közel háromszor annyi ideig húzódó mentés.

photo_camera Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Áron ezután a 17. kerületi Lokátor utcába megy, az Élelmiszerbank raktárába. Még éjszaka el kell helyeznie az összegyűjtött készételeket az úgynevezett sokkoló hűtőkben, amik biztosítják, hogy az ételeknek nem esik bajuk addig, amíg másnap a rászorulók asztalára kerülnek. Ezek a hűtők előre meghatározott időtartam, általában 90 perc alatt hűtik az ételeket 3 Celsius-fokosra. Ehhez a legmelegebb készétel belső hőmérsékletét veszik alapul, amit egy maghőmérsékletet mérő szondával állapítanak meg. Az ételszállításért felelős kolléga ezért mindig odafigyel arra, hogy melyik tárolóban (csévingben) van a legmelegebb étel, mert ebben helyezi el a szondát, amikor a telephelyen elpakolja a mentett ételeket.

Amikor éjjel fél kettő körül bekerültek az ételek a hűtőbe, az egyik bolognai szarvasragu hőmérséklete volt a legmagasabb, így ebbe került a szonda.

photo_camera Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A másnap az önkénteseké

Másnap 8 órakor találkozunk a raktárban: itt három önkéntes adagolja ki az éjszaka begyűjtött élelmiszereket. Most kerülnek általában kétadagos dobozokba azok a tészták, húsok, raguk és köretek, amik előző nap még nagy fémtárolókban érkeztek.

photo_camera Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

photo_camera A dobozolással egy időben szelektálják az ételeket, ez megkönnyíti azt is, hogy elosszák az ételcsomagokat a szervezetek között. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Az összesen több száz adag étel porciózásával mindössze egy óra alatt végez ennyi ember, és már csak az edények és az eszközök gyors elmosása marad hátra. Közben a bedobozolt adagok a hűtőraktárban várják, hogy 11 órára megérkezzen értük az ikladi Szederfa Otthon munkatársa, aki elszállítja őket.

photo_camera A Szederfa Otthonban élők ebédje az Élelmiszerbank hűtőraktárában Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

photo_camera 11-kor teherautóba pakolják a bedobozolt ebédeket, és elindulunk Ikladra. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

De nem csak a készételek csomagolásában segítenek önkéntesek az egyesületnek. Nagyjából ötvenen alkotják a törzsgárdát, évente pedig több százan is megfordulnak a raktárban ilyen-olyan feladatokat végezve. Az ünnepek közeledtével most egy akció keretében a tartósélelmiszer-gyűjtési kampányt készítik elő, de pár napja konzerveket matricázott itt egy nagyobb társaság.

photo_camera A raktárban több ezer konzerv várja, hogy hamarosan a rászorulókhoz kerüljön. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Az Élelmiszerbank évente tízezer tonna lejáratközeli vagy csomagolási hibás élelmiszert ment meg a kidobástól azzal, hogy a hiányos csomagolású termékeket, ha kell, felcímkézi és továbbadja olyan szervezeteknek, akik közvetlen kapcsolatban állnak a rászorulókkal. Szintén hozzájuk jutnak el a raktárba reggelente érkező pékáruk, a kürtőskalács, valamint a zöldség- és gyümölcsfélék is.

photo_camera Zöldség- és gyümölcsszállítmány egy hipermarketből Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A délelőtt folyamán a raktár logisztikai hangyaboly: folyamatosan érkeznek az üzletek által válogatott ételek, 10-11 óra körül pedig már ideérnek az első üres kisteherautók is, amelyek továbbszállítják az élelmiszereket. És ez csak az, ami a raktárban történik, hiszen a háttérben az Élelmiszerbank munkája még kiterjedtebb: országszerte több száz településen dolgozik együtt partnerekkel, és az üzletekből vagy a konyhákról rögtön azok a szervezetek szállítják el a mentett élelmiszereket, akik később ki is fogják ezeket osztani.

photo_camera Aznap, amikor ott jártunk, több zsák kürtőskalács érkezett, hogy továbbutazzon a rászorulókhoz. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

„Van süti is?”

Ebédidő előtt nem sokkal érkezünk Ikladra, a Szederfa Otthonba, ahol értelmileg akadályozott és autizmus spektrumzavarral élő felnőttek élnek. Az otthon lakói a képességeiknek és az érdeklődésüknek megfelelő feladatokat végeznek napközben, az étkezések pedig ehhez hasonlóan közös programok. 12 óra körül megtelik az étkező kis előtere – ilyenkor nemcsak az otthonban lakók, hanem a támogatott lakhatásban részesülők is megérkeznek az ebédjükért.

photo_camera A Szederfa Otthonban veszik át az ebédjüket a támogatott lakhatásban élők is. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Az intézmény alkalmanként kap ételmentésből készételt, és mivel erről nem tudják előre, hogy mi lesz, az otthon lakóinak meglepetést ígérnek ezekre a napokra. Ez persze rengeteg kérdést felvet, a konyha is nyüzsög: mindenki arra kíváncsi, hogy mi lesz az ebéd, és hogy van-e süti is.

photo_camera Végül a mentett készételekből annyi érkezett Ikladra, hogy nemcsak ebédre, hanem vacsorára is elég lesz. Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

Az életteli hangzavarnak aztán az ételadagok kiosztása vet véget, utána pedig az állandó lakók is megterítik az asztalaikat. Csendben esznek, csak a kanál csörömpölését lehet hallani a tányérokban – legalábbis csak ezt kellene, az otthonban ugyanis az a szabály, hogy étkezés közben nincs beszélgetés.

photo_camera Fotó: Kun Zsuzsi / Qubit

A konyhában a desszertek előkészítése közben viszont el lehet csípni egy-egy megjegyzést arról, hogy valaki a salátából szeretne repetázni. Ez főleg annak fényében szívmelengető, hogy a salátát a sütemények javára majdnem ott kellett hagyni éjszaka a rendezvény helyszínén. Végül a színes desszertek is asztalra kerülnek, pedig ezekről majdnem meg is feledkezett mindenki a menüsor végére. Ami ráadásul olyan kiadósnak bizonyult, hogy kedden a vacsora is a hétfőről mentett ételekből áll majd össze – az így kiosztott készételeket ugyanis 24 órán belül mindenképpen el kell fogyasztani.