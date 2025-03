Jöhetnek a vértelen bikaviadalok Mexikóvárosban

Mexikóváros önkormányzata megszavazta a hagyományos bikaviadalok betiltását és egyben bevezette a látványosság vér nélküli, új változatát. Ez azonban még mindig nem a bikaviadalok betiltásáért folytatott jogi küzdelem vége. Az iparágban érdekeltek elutasítják az új rendeletet, mondván, nem konzultáltak velük róla.

Az állatvédők kedden üdvözölték a lépést – még akkor is, ha ez nem a bikaviadalok teljes betiltása, amit ők szorgalmaztak – számol be a Guardian. „A bikákat többé nem teszik ki annak, ami eddig zajlott, a többszöri szúrásoknak és végül a kegyetlen halálnak” – kommentált Anton Aguilar, a Humane World for Animals Mexico részéről, megjegyezve ugyanakkor, hogy az erőszak nélküli bikaviadal még mindig nem jelent szenvedés nélküli rendezvényt.

photo_camera Borja Jimenez spanyol matador Mexikóvárosban, idén januárban Fotó: EYEPIX/NurPhoto via AFP

Mexikóváros bikaviadal-arénája, a Plaza Méxicó, amely 42 ezer férőhelyével a legnagyobb ilyen helyszín a világon, továbbra is helyet ad majd bikaviadalokat – csak éppen erőszak nélkül.

Míg a hagyományos bikaviadalokon lándzsákat, dárdákat és a gyilkos döféshez kardokat használnak, ezeken az új eseményeken a matadorok csak a köpenyeket használhatják. A bika szarvai is „biztonságosak” lesznek, hogy a matadornak vagy más állatoknak ne essen bajuk. A vértelen bikaviadal időtartama 15 perc.

A változtatás egy polgári kezdeményezésből ered, amely teljes betiltást javasolt, de a mexikóvárosi önkormányzati vezető, Clara Brugada módosította azt, és bevezette az erőszakmentes bikaviadalok koncepcióját. Ez nem mellesleg lehetővé tenné a bikaviadalok körüli gazdasági tevékenységek és munkahelyek megtartását is.

„A véres látványosság nem igazolható még a művészet és a hagyomány nevében sem” – mondta Brugada. „Egyesek azzal érvelnek, hogy ez a hagyományaink és a kultúránk része, de a kultúra, a zene, a művészet, sőt a jog is változik, fejlődik, átalakul. A nagyvárosoknak is kötelességük átalakulni. Az állatvédelem jog és kötelesség a társadalom számára.”

A döntést védelmébe vette Mexikó elnöke, Claudia Sheinbaum is. A bikaviadalokat védő szervezet, a Tauromaquia Mexicana ügyvédje azonban azt nyilatkozta, hogy Brugada javaslata a vér nélküli bikaviadalokról hasonlít ahhoz, amit Spanyolországban már kipróbáltak, de nem vált be. Az érdeklődés is alacsony volt rá, és végül egy spanyol bíróság elkaszálta.

Az állatvédő csoportok szintén alacsony érdeklődésre számítanak, a Culture Without Torture csoport közleményében sajnálatát fejezte ki, hogy a tilalom nem teljes, de hozzátette, hogy a gyakorlatban szerintük se nagyon fog működni a vértelen viadal, mivel a bikaviadalok rajongói „vért akarnak látni”.