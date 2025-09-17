Kinek áll érdekében, hogy bogarakat együnk?

Thierry Baudet holland szélsőjobboldali politikus 2023 márciusában világraszóló hisztit csapott, amiért szerinte az Európai Unió egyik legfőbb célja az, hogy ő bogarakat egyen: egy zacskó lisztbogárlárvát lóbálva fényképeztette le magát a holland parlament épülete előtt egy felirattal, amely szerint ő bizony nem eszi meg a lárvákat. Nem elégedett meg ennyivel, ugyanebben a hónapban egy TikTok-videót is közölt, ezen sírós arccal bogarakat és lárvákat borogat maga elé az asztalra, és arról panaszkodott, hogy neki ezeket meg kellene ennie, de nem fogja.

Ezek alapján az embernek még akár az is eszébe juthatna, hogy szegény Baudet (aki korábban a covid-konteóival és bevándorlásellenes nézeteivel tett szert szélesebb körű ismertségre, illetve azzal, hogy egy esernyővel és egy sörösüveggel is fejbe verték) egyszerűen megbolondult, de egyáltalán nem elszigetelt esetről volt szó – Európában és Amerikában nagyjából 2020 óta egyre többen rettegnek tőle, hogy parancsra bogarakat kell enniük.

Sáskajárás Európában

Erről szóló álhírek reppentek föl Hollandián kívül Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Dániában, Lengyelországban, Ausztriában, Lettországban, Észtországban, Litvániában, Finnországban, Norvégiában és Magyarországon is. A konteó szerint az Európai Unió (az Egyesült Államokban a globális elit) ravasz terve az, hogy a boldogtalan állampolgárokkal rovarokat etessenek, ezzel pedig egy újonnan kiépülő totalitárius állam alapjait vessék meg, ahol a hétköznapi embereknek tücsök jut, bezzeg Brüsszelnek (vagy az elitnek) zsíros sültek.

Magyarországon Nagy István agrárminiszternek jutott a kétes értékű megtiszteltetés, hogy rovarokkal és lárvákkal riogassa a választókat, és 2023-ban kerek perec ki is jelentette, hogy „a magyar emberek nem akarnak rovarokat enni”, illetve nem is szorulnak rá a kukacevésre. A Magyarországon is terjedő álhírek szerint pedig már rég kukacot is esznek: egy nem létező EU-s jogszabályra hivatkozva több országban is azt állították, hogy ravasz kódnevekkel már így is bogárlisztet rejt az élelmiszer, amit a boltban lehet kapni (erről, ahogy a többi hasonló állításról is, már évekkel ezelőtt kiderült, hogy nem igaz).

De miért kellene bogarakat ennünk? A Baltikumban (orosz közreműködéssel) terjedő álhírek szerint azért, mert Európa nem tudja eltartani magát, és az orosz-ukrán háború, illetve az Oroszország elleni szankciók miatt akarják bevezetni a kukacdiétát. Az Egyesült Államokban az összeesküvés-elméletben hívők úgy gondolják, hogy a rovarevés egyenes út a marxizmushoz, és csak egy a sok disznóság közül, amiben a sátánista-pedofil-vámpír globális elit töri a fejét. Az az érv, hogy a rovarfehérje fogyasztása messze a legfenntarthatóbb, természetesen nem hatja meg a rettegőket: mivel szerintük a klímaváltozás sem létezik, nyilvánvaló, hogy az egész klímahisztit kizárólag azért találták ki, hogy megetessék a boldogtalan hazafiakkal a kukacot.

A 4Chan, a hülyeség keltetője

Az nem egészen világos, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy a nemzethalál tücsökháton lovagol be a fél világ konyháiba, de azért nagyjából megfejthető, hogy honnan indult a történet. Bár a rovarevésnek a világ több pontján komoly hagyománya van, az európai kultúrkörre ma már kevésbé jellemző, ezért amikor a 2010-es években felvetődött, hogy a rovarfehérjével csökkenteni lehetne a károsanyag-kibocsátást, az ötlet általában ellenkezést váltott ki a laikus olvasókból – de csak azért, mert javarészt undorítónak tartották az ötletet, hogy tücsköt ropogtassanak, globális összeesküvésről ekkor még szó sem volt. Ehhez (ahogy a Qanon-konteóhoz is) már a 4Chan kellett, ahol 2019 augusztus 30-án bukkant fel az első „I will not eat the bugs” feliratú, később elmémesült kép.

A minden hülyeségre fogékony internet végül a Twitterről kapta fel a mémet, ahová az eredeti posztoló azért rakta ki, hogy kifigurázza a minden hírre hisztérikusan reagáló olvasókat – akkor még nem tudta, hogy miután elszabadul, a mém több ország vezető politikusaihoz is eljut, akik halálosan komolyan is veszik majd. Ahogy minden konteós tudja, minden mindennel összefügg: a rovarevés nem a végcél, hanem egy eszköz, ami a globális liberális elit magához akarja ragadni a hatalmat, szolgasorba akarja kényszeríteni az embereket, meg akarja őket fosztani a tulajdonuktól és 15 perces városokba (gettókba) akarja zárni őket. A rovarevés-konteó önmagában már nem is áll meg; ahhoz, hogy elfogadja valaki, egy sor másikat is el kell hinnie. Eirikur Bergmann izlandi politológus a populista politikáról és a konteók fegyverkért történő használatáról című könyvében jó példát hoz a folyamatra: a Nagy Lakosságcsere-elmélethez elegendő, ha az ember elhiszi, hogy a globális elit iszlám bevándorlókkal akarja feltölteni egész Európát, de éppenséggel hiheti azt is, hogy a Hold üreges belsejében egy leendő európai kalifátus vezetői vertek tanyát.

Egy mém a sok közül

Ez viszont még mindig nem magyarázza meg, hogy miért pont a rovaroktól félnek, akik félnek tőlük. Mint minden hülyeségnek, ennek is megvan az alapja: a rovarfehérje valóban fenntartható, az álhírekkel ellentétben nem mérgező, a kibocsátása a töredéke a hagyományos állati vagy akár növényi forrásból származó fehérjének, mégsem kíváncsiak rá az emberek. És ez nemcsak Európában van így, hanem azokban az országokban is, ahol a rovarevés többé-kevésbé megszokottnak számít: az emberek többsége egyszerűen nem akar rovarokat enni. Az unió viszont, még ha javasolja is a rovarfehérjék beépítését a jövő fenntartható étrendjébe, nem kényszerítheti rá őket, sőt el is ismeri a kulturális akadályait – de akkor miért ez a nagy riadalom?

Gasztronacionalizmus



