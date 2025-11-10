Sosem volt még ilyen könnyű gyerekként szerencsejáték-függővé válni

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Ma 5 perc alatt elvesztettem 100 ezret. Még mindig 500 ezer pluszban vagyok, de annyira rossz érzés 100 ezret veszteni. Minden nyereményemet feltenném, hogy visszanyerjem azt a 100 ezret, amit elvesztettem. (Még jó, hogy az online bankomon van napi limit, amit már kimerítettem.) Az a legijesztőbb, hogy mennyire egyszerű manapság szerencsejátékozni. Okostelefonnal a kezemben bárhol, bármikor játszhatok, és ez tönkreteszi a koncentrációmat. Felemészti a munkámat, a produktivitásomat, de még a családommal töltött időmet is. Mondogatom magamnak, hogy álljak le, amíg pluszban vagyok, de ahogy van egy kis szabadidőm, mindig a szerencsejátéknál kötök ki.”

Ezt egy olyan felhasználó írta ki a Reddit szerencsejáték-függőség témájú fórumára két hónappal ezelőtt, aki konkrétan az elmúlt években elszaporodó online kaszinókra panaszkodik, ahol például rulett- vagy nyerőgépszerű játékokat lehet a végtelenségig pörgetni. A százezrek itt dollárban értendők, tehát minden bizonnyal felnőttről van szó, de a bejegyzés jól összefoglalja, miért jelentenek óriási problémát ezek a közösségi médiában kifejezetten fiatalokra célzott tartalmakon (mémeken, streameken, szupersztárok fizetett posztjain) keresztül hirdetett platformok. Hiszen gyakorlatilag a lehető legveszélyesebb kombinációt kínálják: addiktívak, bárhol és bármikor elérhetők, ráadásul valódi pénz a tét.

Ez persze igaz a régóta elérhető online szerencsejátékok többségére, de azoknál még vannak valamiféle beépített korlátok: lottósorsolás csak hetente van, két sportfogadás között az ember megvárja a megjátszott meccsek eredményét, de egy pókerjátszma is időbe telik. Az online kaszinókban ezzel szemben nemcsak folyamatosan lehet nyomkodni a „pörgetés” gombot, hanem ezek a platformok a videójátékokból kölcsönzött addiktív megoldásokkal is élnek: mindenféle ingert kielégítő dizájn (villogó effektek, a pénzcsörgés hangja), folyamatos aktivitásra ösztönzés (következő szint elérése, a „majdnem nyert” típusú üzenetek még egy játékra késztetése). Vagyis könnyű rákapni, és a korábbi szerencsejátékokkal ellentétben a fogadás–nyeremény/veszteség–újrafogadás ciklusa hetek vagy órák helyett másodpercek alatt lezajlik.

Tipikus online kaszinók: rulett és egy rakás színes játék, ami általában valamilyen nyerőgép-szimulátort vagy digitális kaparós sorsjegyet takar Fotó: RICCARDO MILANI/Hans Lucas via AFP

Bár minden tanulmány azt mutatja, hogy a közösségimédia-függőségből fakadó online szerencsejáték-függőség kialakulásának kockázata folyamatosan nő, és ezek a kumulatív pszichés hatások (szorongás, depresszió, társas elszigeteltség, önértékelési zavarok) mellett komoly pénzügyi problémákat (eladósodás, a pénzügyi tudatosság torzulása) is jelenthetnek, a 2020-as évek internetes ökoszisztémája egyenesen alájátszik az online kaszinók terjedésének – a közösségimédia-influenszerektől a streamelésen át a kriptovalutákig. Nézzünk egy tipikus folyamatot:

Egy online kaszinó (pl. a Stake) leszerződik egy népszerű hírességgel vagy influenszerrel (pl. a rapper-énekes Drake), hogy gyártson olyan tartalmakat, amik a kaszinót hirdetik. Az influenszer különböző streaming platformokon (pl. Twitch, Kick) élőben kaszinózik, több tízezer követő láttára. Ebből különböző közösségimédia-platformokra (Instagram, TikTok, YouTube Shorts) szabott rövid videók készülnek, amik virálissá válnak („Így nyert Drake egymillió dollárt másodpercek alatt”), így sok-sok millió emberhez, köztük rengeteg fiatalhoz is eljutnak. A posztokban megadott linkre kattintva egyből regisztrálhatnak az érdeklődők a kaszinókba, sokszor valamilyen csábító bónusz (pl. az első öt játék ingyenes) kíséretében. (Ehhez az országonként eltérő szabályozások miatt gyakran virtuális magánhálózatra, VPN-re van szükség.) Az ingyen játékkal szerzett nyeremény vagy egyszerűen csak a addiktív játékélmény miatt elkezdenek valódi pénzzel játszani (ez gyakran működik diákszámláról, a szülők virtuális bankkártyájáról, Revolutról vagy kriptovalutával is). A kezdeti nyeremény élménye utáni pénzveszteség arra készteti őket, hogy újra és újra játszanak (visszanyerjék, amit elvesztettek), és kialakul a függőség. A kaszinó jól jár, és kezdődik minden elölről.

A szerencsejátékok kábítószerként működnek, de közülük is a kaszinózás a legaddiktívabb