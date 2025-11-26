Szingapúr felszólította a TikTokot és a Metát, hogy tiltsa le egy iszlamista nézeteket terjesztő férfi accountjait

A szingapúri belügyminisztérium szerint egy ausztrál férfi által közzétett posztok két ember radikalizálódásához is hozzájárultak, ezért felszólították a TikTokot és a Facebook anyacégét, a Metát, hogy tiltsák le a férfi accountjait. A hatóság sajtóközleményében azt írta, hogy Zulfikar bin Mohamad Shariff „arra szólította fel a muszlimokat, hogy vessék el az alkotmányos, világi, demokratikus államot, és helyette a Saría törvényei által irányított iszlám államot támogassák”.

Az egykori szingapúri állampolgár nem először került szembe a hatóságokkal: 2016-ban le is tartóztatták a terrorizmus támogatása és az Iszlám Állam online dicsőítése miatt. Azóta a hatóságok azzal is megvádolták, hogy megpróbált beavatkozni az idei szingapúri választásokba. Olyan videók megosztása miatt is gyanúsítják, amelyekben arról beszél, hogy a helyi maláj és muszlim közösségeknek kényszerből kellett eltávolodniuk az iszlámtól, és asszimilálódniuk a kínai kultúrába.

A szingapúri kormány kiemelten foglalkozik a vallási, vagy származási megkülönböztetések megszüntetésével, ugyanis a városállam lakosságának 74 százaléka kínai, közel 14 százaléka maláj, 9 százaléka indiai, és több mint 3 százaléka egyéb kategóriába tartozik. A változatos etnikai és vallási összetételű közösség jogainak megóvásáért 2024-ben a hatóságok bevezették az online bűncselekményekről szóló törvényt, amelynek alapján felszólították a Metát és a TikTokot a férfi fiókjainak felfüggesztésére.

A közösségi médiában terjedő felbujtó és radikalizálódó nézetek népszerűsödése már Ausztráliában is súlyos problémát jelent. A legutóbbi veszélyes trend a szadista hajlamú „crimefluencerek” megjelenése volt, akik az online térben különböző módokon próbálnak meggyőzni kislányokat arról, hogy magukban vagy kisállataikban kárt tegyenek. A radikalizálódott fiatalok azonosításához és elfogásához a rendőrök mesterséges intelligencia alapú chatbotokat használnak, amelyek felismerik a Z generáció által használt szlenget.