Mesterséges intelligenciával próbálja megfejteni a mai fiatalok nyelvét az ausztrál rendőrség

Aggasztó trend ütötte fel a fejét az interneten: a crimefluencerek tizenéves, vagy annál is fiatalabb lányokra vadásznak, és arról akarják meggyőzni őket, hogy kárt tegyenek magukban, a háziállataiban vagy másokban. Az ausztrál rendőrség szerint az elkövetők nem az anyagi haszon vagy a szexuális kielégülés reményében hálózzák be a fiatalokat, hanem csak azért, mert szadisták, a rendőrségnek pedig nincs egyszerű dolga, ha meg akarja előzni a hasonló eseteket.

Krissy Barrett ausztrál rendőrfőnök szerint a rendőrség eddig 59 ügyben indított nyomozást, és bár azt nem árulta el, hogy ez hány esetben végződött a gyanúsítottak letartóztatásával, azt viszont igen, hogy a letartóztatottak mindegyike 17 és 20 év közötti volt.

A rendőrfőnök bejelentette, hogy emiatt és a radikalizálódó fiatalok miatt a rendőrség együttműködést hirdetett a Microsofttal az online chatek alaposabb megfigyelésére: a mesterséges intelligenciával működő rendszer azonosítani tudja majd a gen-z-re jellemző szlengszavakat, illetve az emojikat, és ezek alapján riasztást küld a rendőrségnek, ha gyanús üzenetváltásokat talál. Ez persze nemcsak a szadisták leleplezésében lehet majd hasznos, Barrett szerint 2020 óta összesen 48, 12 és 17 év közötti fiatal ellen indult vizsgálat terrorizmus vádjával.

Ez a pizza nem az a pizza

Azon kívül, hogy vizsgálják majd az üzenetváltások tartalmát, sok minden nem derült ki a program működéséről, de a Tom’s Hardware szerint valószínű, hogy a modellnek nem lesz egyszerű dolga: egy-egy emoji vagy szó kontextustól függően számtalan dolgot jelenthet, a nyelvi modellnek pedig képesnek kell lennie arra, hogy eldöntse, mikor van szó valami ártatlan dologról, és mikor nem. A helyzetet nehezíti, hogy ezek az értelmezések szubkultúránként változnak is: van, amikor a pizza csak pizzát jelent, máskor drogátadást. A skibidiről nem is beszélve, ugye (ez jelenthet jót, rosszat vagy akár semmit is).

Ahhoz, hogy a modell működni tudjon, rengeteg közösségi médiás megjelenésen, illetve azokon a párbeszédeken kell betanítani, amelyekről már kiderült, hogy bűncselekményekhez tartoztak, ezek alapján, illetve a bizonyítékok mintájára létrehozott „szintetikus” párbeszédek alapján idővel képes lesz megtanulni, hogy melyik szó vagy emoji jelent valami mást egy adott kontextusban, mint a hétköznapokban.

Nem ez az egyetlen lépés, amit a fiatalok online biztonságának érdekében hoznak Ausztráliában: az országban december 10-től arra kötelezik a Facebookot, az Instagramot és a TikTokot, hogy távolítsák el a 16 év alatti felhasználók fiókjait. A ChatGPT ettől függetlenül szeptember végén vezette be a fiatalokat védő funkcióját, és bár sok panasz érkezik a különböző chatbotokra, úgy tűnik, hogy szélesebb körben elfogadott megoldás egyelőre nem született sem a botok, sem a chatek szabályozására.