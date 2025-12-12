Most először figyeltek meg közösen vadászó gyilkos bálnákat és delfineket

Először figyeltek meg Brit-Kolumbia partjai közelében közösen vadászó kardszárnyú delfineket (Orcinus orca) és csendes-óceáni fehérsávos delfineket (Lagenorhynchus obliquidens). A Scientific Reports folyóiratban csütörtökön megjelent kutatás szerint ez nem véletlenszerűen kialakult kooperáció a két állatfaj között, hanem tudatos stratégiai együttműködés. „Ezek a bálnák csúcsszintű lazacvadász-specialisták. Rendkívül specializált és képzett ragadozók. Látni, hogy a delfineket követik, mintha azok vezetők lennének, igazán ellentmondásos, és nagyon izgalmas volt” – mondta Sarah Fortune, a Dalhousie Egyetem tengerbiológusa, a tanulmány vezető szerzője.

A Brit Kolumbiai Egyetem, a Leibniz Intézet és a Hakai Intézet kutatói víz alatti mikrofonokkal és drónfelvételekkel figyelték meg a vízi ragadozók viselkedését. A csendes-óceáni fehérsávos delfinek egyfajta felderítőként vágtak utat a vízben, majd őket szorosan követték az északon rezidens kardszárnyú delfinek. Az állatok közös vadászatának egyik oka az lehet, hogy a delfinek a Bigg-féle kardszárnyúak (az Északi-Csendes-óceánban élő, emlősöket fogyasztó populáció) elől kerestek védelmet a kardszárnyúak közelében. Egy másik magyarázat szerint mivel a királylazacok túl nagyok lennének ahhoz, hogy a delfinek egyedül levadásszák őket, a kardszárnyúak maradékaiból táplálkoznak.

Bár a kutatók még keresik az emlősök kooperációjának pontos okát, és vizsgálják, hogy ebből milyen mértékben szereznek előnyt az állatok, az biztosan látszott a vízi felvételekből, hogy az általában zsákmányukat agresszívan védő kardszárnyúak nem viselkedtek ellenségesen a delfinekkel. Miután a kutatók tapadókorongos kamerát helyeztek a bálnákra, azt találták, hogy a két állatfaj kommunikál is egymással, amiből arra következtettek, hogy a csapatmunkával növelik az akusztikus „látómezőt”, és kiterjedt területen tudják követni a halrajok mozgását.

