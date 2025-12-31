20 fotón az év meghatározó tudományos, természeti és technológiai eseményei
Egyes tudományterületek nem arról híresek, hogy könnyű őket illusztrálni, vagy zseniális fotókat lehet készíteni a tárgyukról, 2025-ben sem jelentett különösebb erőfeszítést kiválasztani húszat ezek közül. Az aszályt, a természeti katasztrófákat és a technológiai vívmányokat ábrázoló fotók mellett idén jutott nekünk egy magyar űrhajós, egy magyar Nobel-díjas, egy új pápa, de még egy tízezer év után feltámasztott kihalt faj is.
Kalifornia kétszer lángolt
A klímaváltozás által sokszorosan veszélyeztetett Kalifornia idén két nagy tűzvészt is elszenvedett: januárban Los Angelest is érintette a közel 10 ezer hektárt felperzselő és több ezer otthont elpusztító futótűz, ami becslések szerint akár 440 halálesetet is eredményezhetett, míg augusztusban még nagyobb területen (több mint 40 ezer hektáron) tombolt a tűz, de kevésbé lakott területeket érintett. Míg utóbbi eset egyértelműen az egyre drámaibb nyári aszály hozadéka, a januári tűzvész a klímaváltozás egy másik jelenségére hívta fel a figyelmet: az extrém esőzések miatt gyorsabban megnő a vegetáció, ami aztán a száraz időszakokban felgyorsítja a futótüzek terjedését.
Minden eddiginél részletesebb képeket küldött a Merkúrról a BepiColombo űrszonda
A 2018-ban indított európai-japán űrszonda, a BepiColombo már hatszor megközelítette a Merkúrt, hogy felkészüljön 2026 végén kezdődő küldetésére, amely során pályára áll a Naprendszer legbelső bolygója körül. A Merkúr felszínétől körülbelül 300 kilométeres magasságban repülő szonda a bolygó északi sarkvidékéről és északra eső régióiról készített felvételeket, például azokról az örök sötétségre ítélt régiókról, ahol fagyott víz jelenlétét mutatták ki – a BepiColombo jövőre induló küldetésének az lesz a célja, hogy ezt igazolja, és felmérje a mennyiségét.
Az évszázad lelete Pompejiben
Idén a régészek példa nélküli betekintést nyertek abba, hogy milyen lehetett a hétköznapi élet Pompejiben: a januárban feltárt, gyógyfürdőszerű komplexumot az évszázad leletének nevezték a helyszínen zajló ásatások történetében. A feltételezések szerint a város egyik legnagyobb magánfürdőjét találták meg, amely évszázadokig pihent a vulkanikus kőzet alatt.
Az amerikai techvezérek behódoltak Donald Trumpnak
