20 fotón az év meghatározó tudományos, természeti és technológiai eseményei

Egyes tudományterületek nem arról híresek, hogy könnyű őket illusztrálni, vagy zseniális fotókat lehet készíteni a tárgyukról, 2025-ben sem jelentett különösebb erőfeszítést kiválasztani húszat ezek közül. Az aszályt, a természeti katasztrófákat és a technológiai vívmányokat ábrázoló fotók mellett idén jutott nekünk egy magyar űrhajós, egy magyar Nobel-díjas, egy új pápa, de még egy tízezer év után feltámasztott kihalt faj is.

Kalifornia kétszer lángolt

A klímaváltozás által sokszorosan veszélyeztetett Kalifornia idén két nagy tűzvészt is elszenvedett: januárban Los Angelest is érintette a közel 10 ezer hektárt felperzselő és több ezer otthont elpusztító futótűz, ami becslések szerint akár 440 halálesetet is eredményezhetett, míg augusztusban még nagyobb területen (több mint 40 ezer hektáron) tombolt a tűz, de kevésbé lakott területeket érintett. Míg utóbbi eset egyértelműen az egyre drámaibb nyári aszály hozadéka, a januári tűzvész a klímaváltozás egy másik jelenségére hívta fel a figyelmet: az extrém esőzések miatt gyorsabban megnő a vegetáció, ami aztán a száraz időszakokban felgyorsítja a futótüzek terjedését.

Motoros hajt el egy égő ház mellett a kaliforniai Los Angeles megye Altadena nevű településén 2025. január 8-án Fotó: JOSH EDELSON/AFP

Minden eddiginél részletesebb képeket küldött a Merkúrról a BepiColombo űrszonda

A 2018-ban indított európai-japán űrszonda, a BepiColombo már hatszor megközelítette a Merkúrt, hogy felkészüljön 2026 végén kezdődő küldetésére, amely során pályára áll a Naprendszer legbelső bolygója körül. A Merkúr felszínétől körülbelül 300 kilométeres magasságban repülő szonda a bolygó északi sarkvidékéről és északra eső régióiról készített felvételeket, például azokról az örök sötétségre ítélt régiókról, ahol fagyott víz jelenlétét mutatták ki – a BepiColombo jövőre induló küldetésének az lesz a célja, hogy ezt igazolja, és felmérje a mennyiségét.

Az évszázad lelete Pompejiben

Idén a régészek példa nélküli betekintést nyertek abba, hogy milyen lehetett a hétköznapi élet Pompejiben: a januárban feltárt, gyógyfürdőszerű komplexumot az évszázad leletének nevezték a helyszínen zajló ásatások történetében. A feltételezések szerint a város egyik legnagyobb magánfürdőjét találták meg, amely évszázadokig pihent a vulkanikus kőzet alatt.

Forrás: Olasz Kulturális Minisztérium

Az amerikai techvezérek behódoltak Donald Trumpnak