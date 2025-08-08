Ismét lángol Kalifornia
A kaliforniai Los Padres Nemzeti Erdő területén augusztus 6-án csütörtökön parázslott fel az a bozóttűz, amely mindössze hat óra alatt közel 40 négyzetkilométernyi területen perzselte fel a vegetációt, és ami miatt a helyi hatóságok szerint közel 50 ezer lakos evakuációját is elrendelhetik, amennyiben továbbra sem sikerül megfékezni az elmúlt időszak hőhullámai és a krónikus csapadékhiány miatt kiszáradt növényzetben nagy sebességgel terjedő, az eddigiek alapján Los Angelest is fenyegető lángokat – írja a brit Guardian.
Az azonnali kitelepítés Los Angeles megyében eddig 4200 embert érintett, de további 12500 kaliforniait riaszthatnak bármikor az evakuációs paranccsal.
Mindeközben Kalifornia állam középső részén szintén a napokban fellángolt, péntek hajnalig mintegy 400 négyzetkilométert felperzselő Gifford elnevezésű bozóttüzet sem sikerült még biztonságosan lehatárolni.
Korábban megírtuk, hogy a bozóttüzek füstje 52 ezernél is több kaliforniaival végzett alig tíz év alatt, egy a BBC által idézett friss kutatási eredmény szerint az idén januárban Los Angeles belterületén is pusztító tűzvész egymagában közvetve, vagyis az égéstermékeivel közel 400 ember halálát okozta.
Egy átfogó nemzetközi kutatássorozat szerint évente 1 milliárd ember van kitéve az erdőtüzek rövid-, közép- és hosszabb távon egyaránt súlyosan egészségkárosító következményeinek.