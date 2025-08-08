Ismét lángol Kalifornia

A kaliforniai Los Padres Nemzeti Erdő területén augusztus 6-án csütörtökön parázslott fel az a bozóttűz, amely mindössze hat óra alatt közel 40 négyzetkilométernyi területen perzselte fel a vegetációt, és ami miatt a helyi hatóságok szerint közel 50 ezer lakos evakuációját is elrendelhetik, amennyiben továbbra sem sikerül megfékezni az elmúlt időszak hőhullámai és a krónikus csapadékhiány miatt kiszáradt növényzetben nagy sebességgel terjedő, az eddigiek alapján Los Angelest is fenyegető lángokat – írja a brit Guardian.

Tüzet oltó helikopter a kaliforniai Piruban 2025. augusztus 7-én Fotó: ERIC THAYER/Getty Images via AFP

Az azonnali kitelepítés Los Angeles megyében eddig 4200 embert érintett, de további 12500 kaliforniait riaszthatnak bármikor az evakuációs paranccsal.

Lángoló vegetáció a kaliforniai Castaic határában 2025. augusztus 7-én Fotó: ERIC THAYER/Getty Images via AFP

Mindeközben Kalifornia állam középső részén szintén a napokban fellángolt, péntek hajnalig mintegy 400 négyzetkilométert felperzselő Gifford elnevezésű bozóttüzet sem sikerült még biztonságosan lehatárolni.

Lángokkal küzdő tűzoltók a kaliforniai Castaic határában 2025. augusztus 7-én Fotó: ERIC THAYER/Getty Images via AFP

Korábban megírtuk, hogy a bozóttüzek füstje 52 ezernél is több kaliforniaival végzett alig tíz év alatt, egy a BBC által idézett friss kutatási eredmény szerint az idén januárban Los Angeles belterületén is pusztító tűzvész egymagában közvetve, vagyis az égéstermékeivel közel 400 ember halálát okozta.

Felperzselt föld tűzoltóval a Los Angeles megyei Castaic határában 2025. augusztus 7-én Fotó: ERIC THAYER/Getty Images via AFP

Egy átfogó nemzetközi kutatássorozat szerint évente 1 milliárd ember van kitéve az erdőtüzek rövid-, közép- és hosszabb távon egyaránt súlyosan egészségkárosító következményeinek.