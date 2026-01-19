Te mennyi pénzt tennél Orbán Viktor bukására?

Amikor az év első napjaiban még az egész világ emésztgette a venezuelai diktátor, Nicolás Maduro elfogásának hírét, az internet és a kriptovilág egy kevésbé ismert szegletében egy másik vita is kibontakozott: egy névtelen tőzsdéző több mint 400 ezer dollárt nyert azzal, hogy mindössze órákkal az amerikai katonai művelet előtt Maduro bukására fogadott. Az eset a Polymarket nevű, a kriptovaluták működéséhez hasonlóan blokklánc-alapú platformon történt, ahol az úgynevezett előrejelzési piacokon (prediction market) lehet fogadni a jövőbeli valós események bekövetkezésére – jelenleg például olyanokra, hogy megbukik-e még idén az iráni rezsim, megszerzi-e az USA Grönlandot ebben az évben, ki lesz az első, aki elhagyja a Trump-kormányzatot, vagy hogy Elon Musk összesen hányszor posztol az X-en januárban.

Bár ez gyanúsan hasonlít a régóta népszerű sportfogadások mechanizmusára, van egy alapvető különbség a Tippmix és a Polymarket között: míg a sportfogadásnál a fogadóiroda ellen játszik az ember, előre rögzített szorzók alapján, az előrejelzési piac a tőzsde szabályai szerint működik, ahol az események valószínűségét (és az egyes kimenetelekre szóló „részvények” árát) a résztvevők közötti kereslet és kínálat alakítja ki.

Az előrejelzési piacok mögött álló elmélet nem új: közgazdászok már az 1980-as évek óta kísérleteznek azzal, hogy a pénzügyi ösztönzők mennyire képesek kiszűrni a zajt és a vágyvezérelt gondolkodást. Az alapfeltevés szerint az, aki pénzt kockáztat, jobban megfontolja döntéseit, mint aki csak véleményt nyilvánít. Míg a közvélemény-kutatások inkább a válaszadók hangulatát, identitását vagy pillanatnyi benyomásait tükrözik, az előrejelzési piacokon a résztvevőknek a tévedés anyagi következményeivel is számolniuk kell. Ez az oka annak, hogy egyre több közgazdász, befektető és elemző nem szerencsejátékként tekint ezekre a piacokra, hanem információs rendszerként – egyfajta élő, pénzzel súlyozott konszenzusként arról, hogy mit gondol a világ a jövőről.

Ezért lehet érdekes Magyarországról nézve is ez az új prediktív eszköz: arra a fogadásra (vagy piacon), amely Magyarország következő miniszterelnökéről szól, már közel 5 millió dollárt tettek fel a tőzsdézők, és ezek alapján 54 százalékos esélyt adnak Magyar Péter győzelmére, míg Orbán Viktor 46 százalékon áll.

Forrás: Polymarket

De mit is jelent ez pontosan? Hogyan működnek az előrejelzési piacok, hogyan veszik át a közvélemény-kutatók szerepét, és mi értelme van Krisztus második eljövetelére fogadni?

Betiltották, de Trump megmentette

Az előrejelzési piacok 2025-ben törték át a falat és kerültek be a pénzügyi mainstreambe, az év végére pedig már összesen 44 milliárd dolláros forgalmat generáltak – ebből 21,5 milliárdot tett ki a Polymarket. A Maduro-eset viszont már a platformok legnagyobb kockázatát is felfedte: a bennfentes kereskedelmet. Miért tenne fel valaki 32 ezer dollárt Maduro bukására néhány órával a foglyul ejtésének bejelentése előtt, hacsak nem rendelkezett előre nem nyilvános információval?