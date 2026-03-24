A pszichedelikumok nem jobbak vagy rosszabbak az antidepresszánsoknál, de a terápia logikája teljesen eltérő

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Elsőként hasonlította össze a nyugati orvoslás antidepresszánsait az utóbbi években felkapott varázsgomba-terápiák pszichoaktív hatóanyagával az az úttörő amerikai vizsgálatsorozat, amelynek eredményeit a rangos JAMA Psychiatry folyóiratban március 18-án megjelent tanulmány ismerteti. A kutatást Szigeti Balázs, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem (UCSF) Transzlációs Pszichedelikus Kutatócsoportjának tagja vezette.

„A pszichedelikus kutatások alapvető problémája, hogy a gyakorlatban nem működik a placebocsoport, mivel minden beteg rájön, hogy ki kapott placebót és ki kapott LSD-t. Mi erre a problémára azt a választ adtuk, hogy akkor fair az összehasonlítás, ha a pszichedelikumokat a szintén nem placebokontrollos antidepresszáns kutatásokkal hasonlítjuk össze”

– válaszota kérdésünkre Szigeti.

A több mint 8 ezer beteg adatait feldolgozó metaanalízis eredményei azt mutatták, hogy sem statisztikailag, sem a gyakorlatban nincs számottevő különbség a két gyógymód között. Ez a konklúzió magukat a kutatókat is meglepte, még akkor is, ha Szigetiék abból indultak ki, hogy „akkor kiegyenlített az elemzés, ha a pszichedelikumokat azokkal az antidepresszáns-kutatásokkal hasonlítjuk össze, ahol szintén nincs placebokontroll. Ez a csavar ebben a tanulmányban”.

Szigeti Balázs Fotó: Szigeti Balázs

Placebótlanítás

Az Edinburgh-i Egyetemen idegtudományokból (neuroscience) PhD-fokozatot szerző magyar kutató a 2010-es évek végén, a londoni Imperial College akkoriban alapított Pszichedelikus Kutatóközpontjában, a lizergsav-dietil-amid, vagyis az LSD mikródózis-hatását vizsgáló citizen science kísérlettel kezdett mélyebben foglalkozni a területtel.

„Arra jöttünk rá, hogy azon kívül, hogy ki mit vesz be, placebot vagy LSD-t, annak is óriási szerepe van, hogy ki mit gondol, hogy mit vett be. Ami meglepő volt, hogy az LSD-t vettem be pozitív pszichológiai hatása sokkal kisebb, mint azoknak a csalódottsága, akik azt gondolták, hogy placebót kaptak”

Ezekben a vizsgálatokban mindig egy klasszikus, beszélgetős terápia részeként használnak pszichedelikumot a kísérletben részt vevő betegek, akiket a terápia során egy spirituális, mélyen személyes és jelentőségteli, a kutatói szaknyelven is tripnek nevezett pszichedelikus utazására készítik fel. Csakhogy a placebocsoport tagjai beveszik a kapszulát és nem történik semmi: „Sokan teszik szóvá, hogy csalódottak, úgy érzik, el lettek elárulva. Sok idő és energia részt venni egy ilyen kutatásban és cserébe csak egy nyavalyás placebot kaptak. Ez a csalódottság csökkentett placebohatáshoz vezet, ami torzítja az eredményeket”.

Gombarobbanás