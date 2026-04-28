Egy 23 éves lengyel streamer rekordösszeget, 58 millió eurót gyűjtött rákbeteg gyerekek támogatására

Egy lengyel tartalomgyártó minden korábbi rekordot megdöntött egy kilencnapos online jótékonysági közvetítéssel, amely során több mint 58 millió eurónak megfelelő összeget gyűjtöttek daganatos gyermekek támogatására. A 23 éves Łatwogang (polgári nevén Patryk Garkowski) Varsóból sugárzott livestreamje a csúcsponton több mint 1,5 millió egyidejű nézőt vonzott, ezzel az internet történetének egyik legnagyobb ilyen jellegű eseményévé vált. A kezdeményezés nemcsak az összeg nagysága miatt figyelemre méltó, hanem azért is, mert túlszárnyalta a korábbi rekordtartók – köztük MrBeast és más ismert nemzetközi influenszerek – eredményeit.

A kampány mögött egy egyszerű, de rendkívül hatékony koncepció állt: a TikTokon kihívásos videóival ismertté vált streamer azt vállalta, hogy egy dalt hallgat megállás nélkül, ismétlődve a teljes közvetítés alatt. Ez a – laikus szemmel valószínűleg nehezen értelmezhető – koncepció gyorsan virálissá vált, és néhány nap alatt több százezer interakciót generált, végül egy többnapos online maratonná nőtte ki magát. A dal a Bedoes 2115 nevű lengyel rapper és egy 11 éves leukémiás kislány, Maja Mecan közös szerzeménye, a Ciągle tutaj jestem (Még mindig itt vagyok) volt, ami egy diss track a rák ellen.

A kezdeményezéshez világszerte ismert személyiségek is csatlakoztak, zenészek és sportolók egyaránt (többek között Chris Martin, Lamine Yamal vagy Robert Lewandowski), ami tovább növelte a nemzetközi érdeklődést és az adományozási kedvet. A közvetítés alatt többen a kamera előtt vágatták kopaszra magukat.

Íme egy válogatás a maratoni livestream legjobb pillanataiból:

A gyűjtés során példátlan tempóban érkeztek a felajánlások: volt olyan időszak, amikor fél óra alatt több mint 220 ezer euró gyűlt össze, tízezres nagyságrendű adományozói részvétellel. A technológiai háttér kulcsszerepet játszott a sikerben: a kampányt kiszolgáló 4fund.com platform (itt gyűjtöttek össze Szabó Bence századosnak is néhány nap alatt 280 millió forintot, amit alapítványoknak ajánlott fel) valós időben, megszakítás nélkül tudta kezelni a hirtelen megugró, nemzetközi forgalmat, még extrém terhelés mellett is.

A rekorddöntő akció egyben új korszakot is jelez a jótékonyság világában. Az online közösségek mozgósítása, a közösségi média és a livestreaming ötvözése olyan globális hatást tesz lehetővé, amely korábban elképzelhetetlen volt. A szakértők szerint az ilyen kezdeményezések azt bizonyítják, hogy a fiatal tartalomgyártók nemcsak szórakoztatni képesek, hanem jelentős társadalmi változásokat is előidézhetnek – miközben új mércét állítanak fel az online adománygyűjtésben.