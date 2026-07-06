Megváltozott, hogy mire használjuk az AI-t, és az új helyzet Kínának kedvez

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Amikor június közepén megjelent az eddigi legerősebb kínai AI-modell, a Zhipu nevű cég GLM–5.2-je, megkérdezték Elon Muskot az X-en, hogy szerinte mikor érhetik el Kínában a legjobb amerikai modell szintjét. Musk azt válaszolta, hogy 2027 első negyedévében. Az AI-tigrisnek is nevezett (erre később visszatérünk!) Zhipu – vagy nyugati piacra szánt nevén Z.ai – egyik alapítója, Tang Csie kínai techmilliárdos még aznap kommentelt Musk válasza alá, lényegretörően: „won't take that long”, vagyis nem kell addig várni.

És hiába az Egyesült Államok minden igyekezete arra, hogy megfékezze a kínai mesterséges intelligencia fejlődését, Tang most jó eséllyel nem blöfföl. Mi sem mutatja jobban, hogy Kína az elmúlt hónapokban végérvényesen felvette a kesztyűt az USA-val az AI területén, mint az, ami az OpenRouteren zajlik.

Az OpenRouter olyan platform, ahol egy helyen lehet elérni a világ szinte összes jelentős AI-modelljét, így a fejlesztőknek és cégeknek nem kell külön-külön szerződniük a szolgáltatókkal, hanem egyetlen hozzáféréssel válogathatnak a munkafolyamataikhoz szükséges modellek közül. Emiatt az úgynevezett API-piactér belső adatforgalma az egyik legpontosabb, valós képet nyújtja arról, hogy mely rendszereket használja valójában a piac. Nos, itt történt az az elmúlt egy évben, hogy az amerikai modellek aránya 73-ról 33 százalékra csökkent, a kínaiaké pedig 17-ről 47-re nőtt.

A chatbotok korában az USA diktált, az ágensek korában Kína