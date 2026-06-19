USA: Hiába a tilalom, valahogy eljuthatott Kínába a legfejlettebb chipgyártó berendezés

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter személyesen kereste fel az ASML holland félvezetőipari vállalat vezetőit, és közölte velük: Washington attól tart, hogy az egyik legszigorúbban ellenőrzött, a legfejlettebb chipek gyártására alkalmas berendezés, egy extrém ultraibolya (EUV) litográfiai gép az exporttilalom megsértésével eljuthatott Kínába. A Bloomberg által szerdán elsőként közölt hírre az ASML azonnal reagált: a Reutersnek elmondták, hogy a vállalat soha nem szállított EUV-gépet Kínába, illetve egyetlen, EUV-gépbe szánt alkatrészt, modult vagy berendezést sem.

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter Fotó: Nathan Posner/Anadolu via AFP

Az EUV-litográfiai berendezések az emberi hajszálnál több ezerszer vékonyabb áramköröket égetnek szilíciumlapkákra, így elengedhetetlenek a legkorszerűbb félvezetők előállításához, amelyek az AI-infrastruktúrától az okostelefonokon át a fejlett fegyverrendszerekig mindent megalapoznak. Egy ilyen gép ára a 400 millió dollárt is elérheti, és a világon egyetlen cég gyártja őket, az ASML – a Nikon és a Canon több mint egy évtizede kivonult erről a piacról, azóta az ASML monopol helyzetben van.

Az Egyesült Államok már 2019-ben elérte a holland kormánynál, hogy ne adjon exportengedélyt EUV-gépekre Kínába, és ez az intézkedés évek óta érvényben van. A szigorítások azóta is fokozódnak: az áprilisban beterjesztett törvényjavaslat, a MATCH Act elfogadásával az USA a régebbi generációs (DUV) litográfiai rendszerek exportját is be kívánja tiltani, amelyeket a kínai chipgyártók eddig korlátozások nélkül használhattak. Kína részaránya az ASML eladásaiban 36 százalékról 19 százalékra esett vissza 2026 első negyedévére a szigorodó korlátozások következtében.

Az ASML 2024-ben bemutatott csúcstechnológiás chipgyártó berendezése, a Twinscan EXE:5000, ami 150 tonnát nyom és 380 millió dollárba kerül Forrás: ASML

Washington figyelmeztetése nem a semmiből jött: a Reuters értesülései szerint 2025 elején egy szupertitkos sencseni laboratóriumban kínai kutatóknak sikerült összeállítaniuk egy EUV litográfiai gép prototípusát. Ezt állítólag egy csapatnyi, korábban az ASML-nél dolgozó mérnök érte el, az általuk ismert gépek működésének visszafejtésével – a projektet a bennfentesek Kína Manhattan terveként emlegetik. Az alkatrészeket részben régebbi ASML-gépekből bontják ki, részben másodlagos piacokon szerzik be, közvetítő cégek hálózatán keresztül, az igazi vevő kilétét eltakarva.

Az ASML közölte, hogy üzleti tevékenységét következetesen hozzáigazítja az exportszabályok minden változásához, és visszautasít minden, a kínai exportkorlátozások megsértésére vonatkozó vádat.

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