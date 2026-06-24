Történelmi meleg rekordok dőlnek meg Európában, Magyarországon harmadfokú riasztás várható

Európa kétszer-háromszor gyorsabban melegszik, mint a globális átlaghőmérséklet, amihez a kontinens felett rendszeresen kialakuló hőkupola mellett a klímaváltozás szélsőségei is hozzájárulnak. A hőkupola nyáron nem szokatlan jelenség Európában, „de ezek a hőmérsékletek igen” – mondta Richard Allan, a Readingi Egyetem klímatudományi professzora a CNN-nek. Az Európa felett kialakuló magasnyomású és mozdulatlan terület a kontinensről nem engedi kiszabadulni a hőt, azonban ennek a természeti jelenségnek a hatásait tovább rontja a klímaváltozás miatt megemelkedett alaphőmérséklet is.

Az Európát súlytó, évről évre egyre forróbb hőhullámoknak más oka is van: a kontinens földrajza meglehetősen diverz, és egyes részei a Föld leggyorsabban melegedő területéig, az Északi-sarkvidékig nyúlnak. A gyors melegedés oka, hogy az egyre magasabb légköri hőmérséklet folyamatosan olvasztja az északi régiók jegét, ezzel feltárva a sötétebb rétegeket, amik még több hőt képesek elnyelni, és tovább növelik a felmelegedést. Bár a Csendes-óceán trópusi területén végbemenő El Niño–Déli Oszcilláció is hatással van Európa hőtérképére, Friederike Otto, az Imperial College London klímatudományi professzora szerint a jelenlegi hőségrekordok a klímaváltozás szélsőségeinek az eredményei.

Magyarországon szombaton dőlt meg a meleg rekord Aszódon, ahol 37,1 Celsius-fokot mértek: korábban 37 Celsius-fokos hőmérsékletre 2013-ban Budapesten, illetve 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen volt példa. Az országban a korábban június 23-ig kiírt másodfokú riasztás június 26-ig lesz érvényben, majd június 27-től június 30-ig harmadfokú riasztás lép életbe. Kedden Európa 23 országában volt érvényben hőségriasztás, közülük ötben a legsúlyosabb, vörös szint: Németországban, Svájcban Luxemburgban, Spanyolországban és Franciaországban is.

Keddi hőmérséklet-előrejelzés Európában Grafika: New York Times/Lazaro Gamio and Zach Levitt

Franciaországban az országos átlaghőmérséklet elérte a 29,8 Celsius-fokot, ami a Météo-France országos meteorológiai szolgálat szerint a valaha mért legmagasabb hőmérséklet az országban. A legmelegebb a délnyugat-franciaországi Pissosban volt, ahol kedden 44,3 Celsius-fokot mértek, és az előrejelzések szerint a héten Párizst is eléri a hőhullám: a francia fővárosban 40 Celsius-fok is lehet, amire eddig nem volt példa. A spanyol meteorológiai szolgálat, az AEMET közölte, hogy hétfőn az ország hat városában haladta meg a 40 Celsius-fokot a hőmérséklet, a legmelegebb 45,1 Celsius-fok volt Andújarban, Spanyolország déli részén. Anglia és Wales nagy részén piros és sárga riasztást adott ki a helyi meteorológiai szolgálat, a Met Office: a hőmérséklet elérheti a 36 Celsius-fokot is, megdöntve ezzel az ország júniusi 35,6 Celsius-fokos rekordját.