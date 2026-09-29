Megdöbbentő tudományos eredmény: a macskák a nap nagy részét lustálkodással töltik

A macskát tartók biztosan elgondolkodtak már azon, hogy amikor épp nincs szem előtt a macska, akkor vajon mit csinál. A lakásban élők biztos csak fekszenek az ágy alatt, a kintiek pedig nyilván vadásznak vagy felfedezik a környezetet – szólalhatnak meg a sztereotípiák. Az új-zélandi Massey Egyetem kutatói úgy döntöttek, a tudomány módszereivel járnak utána ennek a fontos kérdésnek.

Michelle Smit és munkatársai nyakörvre szerelt gyorsulásmérőkkel rögzítették 36 macska mozgását: a mintában 10 lakásban tartott, 18 szabadon kijáró házi macska és 8 félig kültéri, kutatóintézetben élő állat szerepelt. Az eredményeket a Pets című szakfolyóiratban közölték.

A kutatók a rögzített mozgást nyolc kategóriába sorolták: aktív mozgás (séta, gyorsabb léptek), evés, tisztálkodás, az alomtálca használata, fekvés, karmolászás, ülés és állás. A legaktívabbnak a szabadon kijáró házi macskák bizonyultak, de ez sem jelent óriási sportéletet: nyáron idejük 3,9 százalékában mozogtak, míg télen a 2,7 százalékában. A lakásban tartott és a kutatóintézeti állatok még ennél is kevesebbet voltak aktívak.

Összességében evéssel 2,4–7,8, tisztálkodással 4,6–7,9, állással pedig 9,3–15,6 százalékot töltöttek a macskák, míg a körömélesítés és a vécézés egyaránt kevesebb mint egy százalékot tett ki. A nap túlnyomó része két tevékenységre jutott: idejük 20,1–41,4 százalékában ültek, 34,8–52,9 százalékában pedig feküdtek.

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