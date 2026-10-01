A világ legerősebb fogyókúrás gyógyszere még erősebb lehet, ha kombinálják egy másik fogyókúrás gyógyszerrel

A forgalomban lévő legerősebb, 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegek kezelésére alkalmazott gyógyszer, a Mounjaro és Zepbound tirzepatid egy hormonokat célzó, kiegészítő gyógyszerrel együtt alkalmazva még erősebb hatást fejt ki – írja a New Scientist. A friss kutatás eredményeit az Európai Diabétesz-kutató Társaság (EASD) 62. éves közgyűlésén mutatták be kedden Milánóban. A kutatáshoz Dan Skovronsky, az indianai Eli Lilly munkatársa és kollégái 367 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő túlsúlyos érintettet toboroztak az Egyesült Államokból és Argentínából, akiket véletlenszerűen osztottak csoportokba.

A kutatásban részt vevő első csoport tagjai hetente 15 milligrammos tirzepatid – ez két étvágycsökkentő hormon, a GLP-1 és a GIP hatását utánozza – adagot, míg a többi csoport résztvevői különböző mennyiségű tirzepatidot kaptak. Ezt a kutatók eloralintiddal kombinálták, ami egy másik étvágycsökkentő hormont, az amilint megcélozva fejti ki a hatását: a kutatók ezt az eljárást EloraTZP-nek nevezték. A résztvevők harmadik csoportja placebóinjekciót kapott. Azok az érintettek, akik csak 15 milligrammos tirzepatid adagot kaptak átlagosan 15,6 kilogrammot, vagyis testsúlyuk mintegy 14,8 százalékát veszítették el, míg a az eloralintid legmagasabb adagját és a 15 milligrammos tirzepatidadagot kapók 24,5 kilogrammot veszítettek testsúlyukból.

Ez azért fontos eredmény, mert résztvevők vércukorszintjét is jelentősen csökkentették a gyógyszerek: a tirzepatidot kapó csoportban átlagosan 2,4 százalékkal, a nagy dózisú EloraTZP-csoportban 2,9 százalékkal és a placebót kapók között 0,3 százalékkal csökkent a vércukorszint mértéke. Ugyanakkor a gyógyszerkombináció széleskörű bevezetéséhez még több évnyi tesztelés szükséges: Ha minden zökkenőmentesen halad, az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala a következő néhány évben engedélyezheti a megközelítés szélesebb körű alkalmazását – mondta Lora Heisler, a brit Aberdeeni Egyetem munkatársa.

Kapcsolódó cikk: