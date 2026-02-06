Engedély nélküli fogyókúrás szereket terítenek gyanús online nyereményjátékok a briteknél

Fogyókúrás gyógyszereket népszerűsítő, homályos hátterű piaci szereplők futtatnak nyereményjátékokat a közösségi médiában, amelyekben engedély nélküli szereket kínálnak jutalomként – írta meg a Guardian. Szakértők szerint rendkívül veszélyes a jelenség.

A brit lap WhatsApp- és Telegram-csoportokat figyelt meg, amelyek olyan anyagokat reklámoznak, mint például a retatrutid, amely egyelőre nem engedélyezett gyógyszer. Egy, a Guardian által látott hirdetésben egy BioUK Research peptides 2 nevű WhatsApp-csoport csupa nagybetűs címben sürget: „Utolsó esély a jelentkezésre – még 24 óra!”. A retatrutid egy kísérleti fogyókúrás gyógyszer, amelyet a világon egyelőre sehol sem engedélyeztek felhasználásra. A lap egy olyan videóról is beszámol, amelyen pörgethető kerék látható, 85 résztvevő nevével, és ezek közül választják ki a fogyókúrás szereket nyerő személyt. A cikk szerzője több tucat, „Bio UK” nevű, bejegyzett vállalatot azonosított, de úgy tűnik, hogy ez a WhatsApp-csatorna egyikhez sem kapcsolható.

Az orvosi felhasználásra még nem engedélyezett gyógyszereket – mint amilyen a klinikai vizsgálatok alatt álló retatrutid – egyáltalán nem lehet legálisan reklámozni vagy értékesíteni. A vényköteles vagy engedély nélküli gyógyszerek közösségi médiás nyereményjátékokon keresztüli hirdetése vagy terjesztése sértheti a gyógyszerszabályozást, a rejtett piaci forrásból származó termékek pedig komoly kockázatot jelentenek.

Egy másik vállalkozás, amely BioBlue Cosmetics néven működik, de BioBlue Fitnessként is ismert, úgynevezett „skinny jabeket” (fogyasztó injekciókat) árul edzésprogramok álcája alatt. Weboldaluk egy online coaching platformnak tűnik, az edzéseket bemutató képekkel és edzéstervekkel, amelyeket Rita, Teressa, Carla és Mary Jane nevű edzők „arca” képvisel. Az csak később derül ki, hogy mindez nem fitnesz oktatást jelent, hanem a női nevek engedély nélküli fogyókúrás gyógyszerek kódnevei.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:



