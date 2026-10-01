Magyarországon ismét előfordultak a veszélyes vírusok terjesztésére is képes Hyalomma kullancsok

Ötből négy olyan helyen találtak újra Hyalomma kullancsokat, ahol már korábban is észlelték azok jelenlétét, derült ki a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének hat éve futó Kullancsfigyelő programjának 2026-os adataiból. A kutatók sajtóközleményükben azt írják, hogy egyelőre nem lehet tudni, hogy a Magyarországon nem őshonos kullancsok újbóli felfedezése véletlen egybeesés-e, vagy az országban elsőként áttelelő populációt találták meg. A kutatók célja, hogy feltárják annak a lehetőségét, hogy a Hyalomma kullancsok képesek-e hosszú távon adaptálódni a magyarországi éghajlati viszonyokhoz.

A Hyalomma kullancsok már korábban is felbukkantak Magyarországon, azonban ezek az esetek valószínűleg egyedi, egyszeri behurcolás – például vándormadarak költözésének – eredményei voltak. A rendszeres megfigyelés azért is fontos, mert a Hyalomma kullancsok terjeszthetik a krími-kongói vérzéses láz vírusát, amely akár 30 százalékos halálozási aránnyal és súlyos tünetekkel is járhat. A kutatók szerint a Hyalomma fajok a Magyarországtól délebbre található régiók éghajlatához és időjárási viszonyaihoz alkalmazkodtak, azonban a klímaváltozással járó szárazság kedvez az északabbi területeken való túlélési esélyeiknek.

A kutatók figyelmeztettek, hogy az állatok ismétlődő előfordulása nem a faj magyarországi megtelepedését jelenti, azonban továbbra is számítanak a személyes megfigyelésekre és bejelentésekre. A száraz és enyhe ősz elősegíti a Hyalomma kullancsok újbóli felbukkanását, így ebben az időszakban fokozott figyelemmel kell vizsgálni az állatokat. A HUN-REN kutatói azt írták sajtóközleményükben, hogy a Hyalomma kullancs meglehetősen könnyen megkülönböztethető a többi kullancsfajtól: nagy méretűek, és sötét, egyszínű pajzzsal, illetve sávozott lábakkal rendelkeznek. A szokatlan kullancsokat a HUN-REN kullancsfigyelő felületén lehet bejelenteni.

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