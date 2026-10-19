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Magyar arany a logikai rejtvényfejtő világbajnokságon

Vajna Tamás
október 19.
tudomány

Az 50 év felettiek szenior kategóriájában összetett eredménye alapján Madarassy Pál végzett az első helyen az indiai Kolkatában vasárnap véget ért 33. Logikai Rejtvényfejtő-világbajnokságon.

A legjobb magyar versenyző, a kutató matematikusként dolgozó Nagy Kartal a 11. helyen zárta a világversenyt. A Gyimesi Péter, Gyimesi Zoltán, Madarassy Pál és Nagy Kartal összetételű magyar válogatott a dobogóról alig lemaradva végül a negyedik helyen zárt Japán, az USA és az Egyesült Királyság küldöttsége mögött.

Madarassy Pál, a 33. Logikai Rejtvényfejtő-világbajnokság szenior-bajnoka
Fotó: Rejtvényfejtők Országos Egyesülete

Az október 11-18. között a World Puzzle Federation (Rejtvény Világszövetség) által, négy kontinens 35 országából érkezett 164 induló részvételével rendezett szellemi megmérettetésen a közismert sudoku mellett egy sor egyéb feladvánnyal kellett megküzdeniük a versenyzőknek.

A Rejtvényfejtők Országos Egyesületének sajtóközleménye szerint a magyar játékosok a nyelvtudást nem igénylő szellemi sportág nemzetközi élmezőnyéhez tartoznak: a négyfős válogatottak már ötször szereztek bronzérmet, egyéniben pedig a most a szeniorok között győzelmet arató Madarassy Pál révén egy arany-, István György révén pedig egy ezüstérmet szereztek eddig.

A World Puzzle Federation 19. Sudoku- és 33. Logikai Rejtvényfejtő-világbajnokságán negydedik helyen végzett magyar csapat
Fotó: Rejtvényfejtők Országos Egyesülete