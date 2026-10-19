Magyar arany a logikai rejtvényfejtő világbajnokságon

Az 50 év felettiek szenior kategóriájában összetett eredménye alapján Madarassy Pál végzett az első helyen az indiai Kolkatában vasárnap véget ért 33. Logikai Rejtvényfejtő-világbajnokságon.

A legjobb magyar versenyző, a kutató matematikusként dolgozó Nagy Kartal a 11. helyen zárta a világversenyt. A Gyimesi Péter, Gyimesi Zoltán, Madarassy Pál és Nagy Kartal összetételű magyar válogatott a dobogóról alig lemaradva végül a negyedik helyen zárt Japán, az USA és az Egyesült Királyság küldöttsége mögött.

Madarassy Pál, a 33. Logikai Rejtvényfejtő-világbajnokság szenior-bajnoka Fotó: Rejtvényfejtők Országos Egyesülete

Az október 11-18. között a World Puzzle Federation (Rejtvény Világszövetség) által, négy kontinens 35 országából érkezett 164 induló részvételével rendezett szellemi megmérettetésen a közismert sudoku mellett egy sor egyéb feladvánnyal kellett megküzdeniük a versenyzőknek.

A Rejtvényfejtők Országos Egyesületének sajtóközleménye szerint a magyar játékosok a nyelvtudást nem igénylő szellemi sportág nemzetközi élmezőnyéhez tartoznak: a négyfős válogatottak már ötször szereztek bronzérmet, egyéniben pedig a most a szeniorok között győzelmet arató Madarassy Pál révén egy arany-, István György révén pedig egy ezüstérmet szereztek eddig.