Az OpenAI lecsúszott a dobogóról, a Meta cuki ágensekkel harcolna az AI-apokalipszis ellen

Két hete még világvége-hangulatot árasztott magából az AI-ipar, de úgy tűnik, a hírfolyam elmosta a pánikot: a legnagyobb AI-cégek nemhogy nem nyomták meg a szünet gombot, hanem az Anthropic, az OpenAI, a Google, de még az európai Mistral is új AI-modellel állt elő. Az AI Híradó új adásában részletesen átbeszéljük, miért jobb az Opus 5.5 a GPT–6-nál, és hogy ennek ellenére miért a GPT-k tudományos áttöréseiről lehet inkább hallani. A legnagyobb meglepetést mégis a Meta okozta: Mark Zuckerberg szeptember elején kiadott AI-ágense, a Muse napok alatt az App Store élére ugrott, és gyorsabban fut fel, mint annak idején a ChatGPT. A cég a szeptemberi Meta Connecten egy zsebre tehető AI-tamagoccsit is bemutatott, rajta a Muse bolyhos kabalafigurájával, Jollyval.

Mark Zuckerberg közben a Fehér Házban is főszerepet kapott: a Semafor szerint ő fogalmazta meg azt az önkéntes biztonsági megállapodást, amelyet a legnagyobb AI-cégek vezetői írtak alá Donald Trump mellett, aki ugyanazon a napon rendeletben nevezte át a mesterséges intelligenciát szuperintelligenciává. Az önszabályozás ideje azonban rövid volt: egy nappal később kiderült, hogy a szövetségi kereskedelmi bizottság vizsgálatot indított az OpenAI és az Anthropic ellen. A kínai internethatóság eközben a saját AI-cégeit vette elő, miután kiderült, hogy egyikük kínai felhasználók – köztük feltehetően katonai szereplők – adatait továbbította az Anthropic modelljének. Nézd meg az AI Híradó új adását:

Ha inkább podcastként hallgatnád az adást, néhány napon belül csak hangos formában is felkerül a megszokott csatornáinkra!

Az AI Híradó előző adásai: