Vége a szökőmásodperceknek, jöhetnek a szökőórák!

A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal (BIPM) október 15-én Versailles-ban tartott ülésén 69 tagország képviselője támogatta, hogy 2027. május 20. után szűnjön meg a szökőmásodpercek használata a hivatalos időmérésben – írja a New Scientist.

Az 1972-től intézményesített megoldás arra volt hivatott, hogy kiegyenlítse a mintegy 200 atomóra kiátlagolt mérésén alapuló egyezményes koordinált világidő (UTC) és a Föld „egyenetlen” forgásán alapuló csillagászati idő közötti különbséget. (Mindennek nincs köze az egyre inkább vitatott téli, illetve nyári időszámítás váltogatásához.)

Az eddig 27 alkalommal, hónapokkal a beiktatásuk előtt beharangozott szökőmásodpercek az ezredforduló után több gondot okoztak, mint amennyit megoldottak. Az UTC-hez igazított technológiai rendszerekben – a tőzsdéktől kezdve a távközlésen át a GPS-ig – egyre bonyolultabbá vált a metódus alkalmazása, a beillesztett szekundumok már okoztak weboldal-összeomlásokat, és megzavarták a légitársaságok foglalási rendszereit, 2012-ben többek között a Reddit, a LinkedIn és a Mozilla platformjai is érintettek voltak.

A BIPM döntéshozói szerint a kritikus infrastruktúrák folyamatos, megszakítás nélküli UTC-t igényelnek, ráadásul mivel a Föld apró ingadozásokkal tarkított forgása miatt a jövőben (2035-ig 30 százalékos eséllyel) negatív szökőmásodperc beiktatását is megkövetelte volna, ami az eddigieknél is jelentősebb kockázatot jelentene a digitális rendszerekben.

A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal központja a franciaországi Sevres-ben 2026. október 6-án Fotó: STEPHANE ROUPPERT/NurPhoto via AFP

A New Scientist szerint a fizikusok már 30 éve vitatkoznak arról, mivel lehetne helyettesíteni a szökőmásodpercet. A BIPM ülésén végül a „szökőóra” bevezetése mellett döntöttek: ez azt jelenti, hogy az UTC akár egy órával is eltérhet a csillagászati időtől, mielőtt korrigálnák. Mindez a lap által uidézett szakértők szerint évszázadokon át biztosíthatja az idő folyamatos, megszakítás nélküli múlását, mivel akár ezer év is eltelhet, mire szükség lesz egy szökőórára.

A szökőóra nem az egyetlen tervezett újítás az időmérésben terén. A BIPM döntéshozói a szökőmásodpercek kivezetéséről tartott ülésen javaslatokat kértek a másodperc új meghatározására is – erre azért van szükség, mert az optikai órák ma már sokkal pontosabbak, mint a céziumatomos órák, amelyeken a jelenlegi időmérés alapul. Emellett felkérték a nemzetközi szervezeteket, hogy kezdjék meg annak vizsgálatát, miként lehetne meghatározni egy egységes időszabványt a Holdon.