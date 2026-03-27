Pályázati szabályzat
Nagy Tavaszi Kártyajáték-fejlesztő Verseny, 2026. március 27.
A tarsasjatek@qubit.hu címen a pályázarta való jelentkezéssel majd a pályamű beküldésével a pályázók kijelentik, és jogi felelősségük tudatában nyilatkoznak arról, hogy
- jogosultak a versenyen való részvételre és a megadott adataik a valóságnak megfelelnek;
- a beküldött dokumentáció a saját művükről (játékukról) készült, amely kereskedelmi forgalomban nem kapható, és azt korábban nem tették letölthető formában nyilvánosan közzé;
- hozzájárulnak ahhoz, hogy az alkotók megjelölésével, a qubit.hu a játékról ingyenesen fotókat tegyen közzé a saját felületén és saját Facebook-oldalán nyilvánosan posztolhassa azokat;
- hozzájárulnak ahhoz, hogy a qubit.hu-t kiadó Magyar Jeti Zrt. a megadott adatokat a verseny lebonyolítása céljából, az ahhoz szükséges mértékben és ideig, kezelje.
Magyar Jeti Zrt.
cím: 1066 Budapest, Jókai u. 6.