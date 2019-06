Ezer kutya pusztult bele egy év alatt az agárversenyekbe Nagy-Britanniában

Csak Nagy-Britanniában körülbelül ezer kutya esett áldozatul az agárversenyeknek a múlt évben a Greyhound Board of Great Britain (GBGB) nevű állatjogi szervezet adatai szerint. Ezeknek a java részét pedig meg lehetett volna előzni, ezért a versenyek betiltását követelik.

A GBGB többek között a veszélyesen kialakított pályákat hibáztatja a sérülésekért, de a problémák között említi azt is, hogy gyakran a magas orvosi költségek miatt döntenek úgy a tulajdonosok, hogy inkább elaltatják a lesérült kutyákat, a kiöregedett állatoknak pedig gyakran nem találnak otthont, így ebben az esetben is inkább megszabadulnak a kutyától. Előfordul az is, hogy a kutya „nem alkalmas az örökbe adásra”, ebben az esetben is méreginjekció lesz a sorsa. Azok az állatok, amelyeket életben hagynak, gyakran szűk kennelekben vannak a versenyistállókban, ezeket leginkább tenyésztésre tartják meg. Állítólag az is előfordul, hogy a kiöregedett állatokat állatkísérletekhez adják el, de megesik az is, hogy egyszerűen csak sorsukra hagyják őket.

Csökkenő népszerűség

Chris Luffingham, a League Against Cruel Sports jogvédő liga vezetője szerint általánosan bevett gyakorlat, hogy az állatok épségét teljesen másodlagosnak tartják, és csak profittermelő eszköznek tekintik őket. Az elmúlt években sorra zártak be a brit versenypályát, de Luffingham szerint még így is túl sok az elkerülhető halál ebben a sportban.

Fotó: RHONA WISE/AFP

Az agárversenyek népszerűsége az ezredforduló tájékán kezdett csökkenni, Floridában tavaly tiltották be az efféle versenyeket. Ezt a PETA és az állatjogi szervezetek hatalmas sikerként ünnepelték, de egyesek attól tartanak, hogy az így feleslegessé vált agarakat fogják majd tömegesen elaltatni.

Nagy-Britanniában egyelőre nincs szó a versenyek tiltásáról, az állategészségügyi miniszter, David Rutley szerint átláthatóbbá kellene tenni a szektort. A rekordalacsony látogatottság miatt egyébként az elmúlt években a wimbledoni, majd a towchesteri pálya is csődbe Angliában.