Kisláma született Patcán

Nem várt öröm érte Somogy megyében a patcai Katica Tanya emberi és állati lakosságát, megszületett Zsófi, a kisláma (Lama glama). A lámák egyébként is lenyűgöző állatok, de ez a mostani eset a családi szál miatt különösen érdekes: Zsófit nevelőapja (Samu) és édesanyja (Saci) közösen nevelik majd, hogy ezzel is emelje a Katica Tanya fényét. Samu és Saci tavaly házasodtak meg.

Történelmi kitérő: a lámát hat-hétezer éve háziasították az Andokban, Dél-Amerikában, ahol a korábbiakban az őslakosok elsősorban élelemforrásként tekintettek rá (olyannyira, hogy a Telarmachay régészeti lelőhely tanúsága szerint az ott élők étrendje 73 százalékban lámából állt). A lámák ekkoriban még viszonylag ritkán házasodtak, szaporodni viszont szaporodtak, és az inkák között külön kaszt foglalkozott a tenyésztésükkel. A cél itt elsősorban az optimális szín elérése volt, a különböző árnyalatú állatokat különböző isteneknek áldozták. Ha már ott voltak, nem is álltak meg ennyinél, a láma gyakori áldozati állat volt: legutóbb 2011-ben keltett feltűnést a Chimú kultúra egy nagyobb temetkezési helyszíne, ahol 140 gyereket és 200 lámát áldoztak fel az isteneknek. John Verano, a New Orleans-i Tulane Egyetem antropológiaprofesszora szerint ez volt a legnagyobb láma- és gyermekáldozat Dél-Amerika eddig ismert történetében.

A lámák, az újvilág tevéi csakhamar elterjedtek az egész bolygón. Már Brehmnél is azt olvashatjuk, hogy a világ minden állatkertjében megél, nincsenek különösebb igényei, igaz, a lámák szerinte „állandóan többé-kevésbé rosszkedvűek s rendkívül ingerlékenyek”. Amikor nem azok, terápiás állatként is népszerűek, kevésbé makrancos példányaik pedig gyakran szerepelnek az állatsimogatókban (Magyarországon az összes állatkert tart lámát). Bár az nem kérdés, hogy ideges-e a láma, a köpet elemzéséből lehet megtudni, ugyanis ilyenkor leköpik az embert.

Zsófi érkezése azért külön öröm a patcai tanya számára, mert nem is számítottak rá: 2019 februárjában még csak Samu volt meg, neki kerestek párt (esküvő is volt). Néhány hónapon belül meg is hozták neki Sacit, aki már vemhesen érkezett a tanyára. Azért is jó hír, hogy nőstény állat született, mert a Katica Tanya közleménye szerint Magyarországon kevesebb nőstény láma található, mint hím.