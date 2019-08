Kötelező lesz feltüntetni a tamponok összetevőit New York államban

Xilol-, toluol-, metilén-klorid- és ftalátvegyületek is találhatók az Egyesült Államokban forgalmazott népszerű, a menstruáció során használt termékekben, tamponokban és betétekben. A 11 anonimizálva vizsgált márka gyártmányai közül kettőben metilén-kloridot, kilencben toluolt mutattak ki a vizsgálatok, míg xilon és kétféle ftalátvegyület mindegyikben jelen volt – állította a Reproductive Toxicolgy szakfolyóiratban január végén megjelent tanulmány.

A kozmetikai ipar speciális szegmensét jelentő menstruációs termékekben található illékony szerves vegyületekről szóló jelentés nyomán a demokrata párti Linda Rosenthal és Roxanne Persaud egy a gyártmányok összetevőinek kötelező feltüntetéséről szóló törvénytervezetet terjesztett New York állam szenátusa elé.

Az Environmental Health News beszámolója szerint a jogszabályt megszavazta az állam törvényhozása, és ha minden igaz, jövőre már az élelmiszerekhez és a kozmetikumokhoz hasonlóan a tamponok és betétek is csak úgy kerülhetnek kereskedelmi forgalomba, hogy csomagolásukon szerepel minden egyes kémiai összetevőjük is.

Illusztráció Fotó: LOIC VENANCE/AFP

A termékekben talált, fent felsorolt anyagok ugyanis korántsem veszélytelenek.

A ftalátok (másképpen ftalát-észterek) olyan szerves vegyületek, amelyeket a műanyagok, mindenekelőtt a PVC lágyítására használják a vegyiparban, így szinte bármilyen műanyag cikkben megtalálhatóak. A vizsgálatok szerint negatív hatással lehetnek az emberi szaporodási képességére, és kimutatták már fejlődéskárosító hatásaikat is. Egyes ftalátok megzavarják a hormonháztartást, és korai pubertást kiváltva csökkentik a serdülő fiúk tesztoszteronszintjét, ami alacsony spermaszámhoz vezet. Az is kiderült mára, hogy a ftalátok átjutnak a placentán is, így a magzatot már az anyaméhben is károsíthatják. E szerves vegyületek rákkeltő hatása ugyan vitatott, ám az endokrin rendszert károsító hatásukat számos kutatás alátámasztja.

Kis mértékben altat, nagy mértékben halálos

A diklórmetán néven is ismert metilén-klorid olyan oldószerként használt vegyület, amelyet belégezve toxikus hatású. Kisebb mennyiségben csak altató és érzéstelenítő hatása van, ám letális dózisa is ismert. Bőrrel vagy a nyálkahártyával érintkezve heveny gyulladást válthat ki.

A toluol (vagy metilbenzol) és a xilol szintén illékony szerves oldószerek, amelyek közvetlen belélegezve mérgezőek lehetnek, idegrendszert károsító hatásuk közismert.

A törvénytervezetet benyújtó képviselők a maguk részéről elhiszik, hogy a kutatók által talált veszélyes anyagok koncentrációja minimális, ugyanakkor szerintük minden tampon- és betétvásárlónak jogában áll tudni, hogy miféle egészségügyi kockázatot hordoznak az évtizedeken át havonta sok napon át használt termékek.



