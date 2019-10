Össze tudsz hozni egy társasjátékot ezekből a kellékekből?

Mit főztek a macskából?

Rendkívül izgalmas, amikor egy főzőversenyen ugyanazokból az alapanyagokból kell alkotni valamit, és minden résztvevő teljesen más kreálmánnyal áll elő. És különösen érdekes, ha egy kreálmány nem csak arra jó, hogy elfogyasszák egyszeri alkalommal, esetleg szemléljék, mint egy műalkotást, hanem saját életet kezd élni, interakcióba lép az emberekkel, és újra és újra szórakozást, örömet és fejtörést tud okozni nekik.

Valószínű, hogy a Board Game 12 társasjátékfejlesztő verseny izgalma is ebben rejlett. Az induló csapatoknak 12 óra alatt kellett egy működő társasjátékot kitalálniuk az előre nem ismert alkatrészkészletből. 74 csapat végig kitartott, és a nap végén leadtak játékot, amik annyira mások voltak, hogy még összehasonlítani is nehéz volt őket a zsűrinek, talán ezért is került kiosztásra annyi díj. A játékok tesztelése és értékelése hetekig tartott, végül családi, parti és absztrakt kategóriában is osztott díjat az A-Games számos felajánlott különdíj mellett. Mi is adtunk különdíjat a Qubit nevében, továbbá részt vettünk a sajtódíj odaítélésében, amely díj nyertesének az A-Games automatikusan felajánlotta, hogy a játékukat közös továbbfejlesztés után kiadják.

Két megjelent játék a díjazottak közül. Fotó: A-Games

A versenyen a csapatoknak kiosztott kellékek egyáltalán nem voltak különlegesek, a legérdekesebb egy macska volt, és annak is az egyik legkülönlegesebb felhasználása az volt, hogy az egyik csapat feldöntötte, és dinoszauruszként használta. Leginkább a játékmechanikákban és tematikákban voltak újszerű ötletek. Volt olyan csapat, amelyik egy gyerekek és szüleik által párhuzamosan játszható és egymással interakcióba lépő dupla játékkal állt elő, ők a családi kategóriában nyertek különdíjat.

Egy másik csapat a kooperatív játékok világába hozott újat: Az erdő szelleme nevű játék, amiben a macska egy róka szerepét játsza, alapvetően kooperatív, de a vége felé, ha úgy alakul, hogy vesztésre állnak a játékosok, és ezt valaki időben felismeri, akkor elkezdhet a csapat ellen játszani, és egyedüli játékosként megnyerheti a játékot.

Olyanok is voltak, akik egy egészen klasszikus játékot, a párkereső memóriakártyát bolondították meg kicsit, és csináltak belőle egy állatkerti játékot, amiben állatpárokat kell begyűjteni a ketrecekbe, miközben a memória mellett számos komplexebb játékelem is belekerült a játékmenetbe és persze extra kelléke is az állatkártyákon kívül.

Az A-Games pedig komolyan vette, amit ígért, hogy a nyertes csapat játékát kiadják, sőt két díjazott játék is most jött ki a nyomdából, és máris a társasjátékos körökben legismertebb esseni nagy játékbörzén vannak, ami éppen a napokban zajlik. A legtöbb játékot akár évekig is fejlesztik, de az A-Gamesnek sietnie kellett, mert a verseny annyira népszerű volt, hogy kétség se fért ahhoz, hogy jövőre is megrendezik, akkorra viszont már szerették volna prezentálni a tavalyi nyertes(eke)t, mégpedig nemzetközi szinten is, amire az esseni rendezvény a legalkalmasabb.

Az ötletet díjazták

Hogy mindezt meg tudják valósítani, a csapatoknak is együtt kellett működni, hiszen a versenyen azt díjazták, hogy látnak-e fantáziát az ötletben, de 12 óra nem elegendő arra, hogy kész játékot tegyen le valaki az asztalra. A rengeteg fejlesztés, módosítás, tesztelés és persze a grafikai munkák még mind hátravoltak. Le a kalappal a csapatok előtt is, akik a kiadóval közös munkában kedvtelésből vettek részt, hiszen alapvetően nem hivatásos játékfejlesztők indultak a versenyen. A nyertes csapatok tagjai között volt programozó, szoftverfejlesztő, fizikus, meteorológus, közgazdász, gyógytornász, sőt cégvezető is.

Grund nevű játék, amely a sajtó különdíjasaként lett jogosult a kiadásra. Fotó: A-games

A kiadásra került játékokat a zsűrizés idején teszteltük, de azóta nyilván sokat változtak. A Grund nevű játékot elsősorban tematikája miatt értékeltük annak idején, és ebben nem is változott. A játék arról szól, hogy lakótelepi gyerekek lemennek a játszótérre, ahol izmoznak egymással a játékokért, és próbálják elkerülni a büntetést. A Laser nevű játék pedig egy különleges gyorsasági játék, ami egyúttal a színkeverésre is tanítja a gyerekeket. Mindkét játék teljes szabályleírása magyarul is elérhető a fenti linkeken, így bővebben utánaolvashattok a játékoknak.

Laser nevű játék, amely az A-gameshop legjobb party játék díjasaként jutott el a kiadásig. Fotó: A-Games

Az egész történet igazán felvillanyozó része tehát, ami inspirálhatja a jövő évi versenyre nevező csapatokat is, hogy játékfejlesztő lényegében bárkiből lehet, nem kell hozzá más, csak egy jó ötlet és kitartás, no meg persze csapatmunka. Aki ezek után kedvet kapott arra, hogy jövőre részt vegyen a versenyen, már most készülhet rá. A rendezvény ugyanis annyira népszerű volt, hogy a szervezők már most tervezik a jövő évi versenyt, és mivel túljelentkezésre lehet számítani, ezért egy ún. felvezető versenyt indítottak. A fél éven át havi rendszerességgel megjelenő feladatok beküldésével és jó szerepléssel a csapatok helyet biztosíthatnak maguknak a jövő évi 12 órás versenyen.

Az első hónap kellékadagja alább látathó, ezekből kell játékot készíteni. A részletes kírás itt olvasható, ahogy az is, hogy hova kell beküldeni a pályázatokat október 31-ig.

2020-as BG12 felvezető versenyének októberi kellékkészlete: három hagyományos dobókocka, öt pici színes fakocka, filctoll és korlátlan mennyiségű A6-os papírlap. Fotó: A-gameshop

Jó játékfejlesztést kívánunk!