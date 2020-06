Megmutatja magát a világot megtámasztó szoftveróriás

Az Atlassian neve sokaknak talán ismeretlenül cseng, pedig a vállalathoz köthető informatikai termékeknek több mint százmillió felhasználója van. De ahogy a világot a vállán tartó Atlasz ujjait sem láthatjuk a földfelszínről, úgy kínál az Atlassian is láthatatlan, de erőteljes támasztékot a Trello, a Jira, vagy a Confluence szoftvereivel az olyan vállalatok és startupok számára, mint a Tesla, a Google, az Eventbrite, az eBay, a Forbes, vagy éppen az Audi és a BMW. Az Atlassian-termékeket és szolgáltatásokat épp úgy hasznosíthatják a fehérgalléros felsővezetők, mint az ufófejes pólót viselő programozók, vagy az ütemtervüket menedzselő újságírók és banki alkalmazottak. Ezeknek a hasznosságáról könnyen meggyőződhetünk, mert idén áprilistól az Atlassian-termékek cloud verziója tíz felhasználóig ingyen használható.

Virtual Atlassian Day

A háttérben szolidan meghúzódó hajtóerő azonban megérdemli a reflektorfényt – ezért is született meg a META-INF Virtual Atlassian Day ötlete.

Az Atlassian Day háromnapos, június 9-től 11-ig tartó rendezvényét szervező META-INF 2007 óta az Atlassian partnere; Európában az elsők között szerezték meg ezt a minősítést. Ha tehát valaki szeretné megtudni, hogy hogyan javíthatja a vállalata hatékonyságát, az most a legtisztább forrásból, válogatott szakértők tolmácsolásában tájékozódhat a tényekről. Hogy erre mekkora igény mutatkozik, azt a tavalyi rendezvény sikere is jól illusztrálja; aki lemaradt róla (ejnye!), a cég csak Atlassian-témákkal foglalkozó YouTube-csatornáján böngészhet a minőségi és anyanyelvű szakmai tartalmak közül. A múlt évi rendezvény hangulatát itt élhetjük át újra:

Akár csak egyetlen előadás miatt is érdemes regisztrálni, hogy megkapjuk az ingyenes regisztrációhoz járó ajándékok egyikét.

A META-INF az Atlassian Solution Partner Enterprise minősítést, amely az elérhető legmagasabb partneri szint, és Európában is ritka, 2016-ban szerezte meg. Ennél nagyobb elismerés nincs, de még mélyebb főhajtásra késztet, hogy a 13 éve alapított cég egy fővel kezdte a működését, mindezt önerőből, hitel és befektetői segítség nélkül érték el. Mindez garantálja, hogy a saját értéktudatos módszereikkel dolgozhassanak, meglehetős hatékonysággal és szakértelemmel. Termékek bevezetésében, támogatásban, munkafolyamatok automatizálásában, egyéni és tanfolyamok keretében történő gyakorlati képzésben, tanácsadásban és közös megvalósításban is segítséget nyújt, a régiós szinten elérhető legmagasabb minőségben.

A 19 főt foglalkoztató hazai IT cégnek 10, az Atlassian által akkreditált szakértője van, ami tízszer nagyobb európai vállalatoktól is szokatlanul magas arány. Csak tavaly 500 embert oktattak a Jira és egyéb agilis termékek használatára. A Jira Service Desk customer support hatékonyságát segítő training szintén nagy sláger. A saját fejlesztésű, milliók által használt kiegészítőiket pedig több mint ötezer vállalat, köztük maga az Atlassian is használja. A META-INF 12 éve csak szoftveróriás termékeivel foglalkozik: mindent erre tettek föl, viszont ezzel világszínvonalon foglalkoznak. Nem csoda, hogy az ötödik alkalommal megrendezett rendezvényük annyi nagynevű külföldi előadót vonz.

Az első, 2013-ban megrendezett Atlassian Meetupnak nagyjából száz látogatója volt. Ezután merült föl az ötlet, hogy a téma megérne egy nagyobb, hosszabb, grandiózusabb rendezvényt is. Egy évvel később a szervezők már az első Atlassian Day-re várták a látogatókat, a második rendezvényre pedig már 6-8 külföldi vendégelőadó is érkezett. Miután elterjedt a híre, hogy milyen jó szakmai közösség alakult ki itthon, a külföldi előadók egymásnak adva a kilincset igyekeztek a hazai szervezésű szakmai rendezvényre.

A szakértelem páratlan koncentrációja

A Virtual Atlassian Day-re legalább 3-400 résztvevőt várnak. A korábban a személyes találkozóra épülő rendezvény az üzleti szférának szólt, akik valószínűleg gond nélkül leszurkolhatják a százezer forintos jegyárat (plusz áfa). Ennek hallatán a koncert- és mozijegyárakhoz szokott vásárlók valószínűleg csuklani fognak, de leszögeznénk, hogy ez a rendezvény most teljesen ingyenes. Van támogatói jegy is Online Expert Pass néven, ami tízezer forintba kerül (plusz áfa), de ebből a bevételből a Van Helyed Alapítvány növendékeinek vesznek laptopokat.

A résztvevői díj a rendezvény kiadásainak fedezéséről szól; az Atlassian Day a közösség- és kapcsolatépítésről szól, nem az árbevételről. A szervezők a bevételeik egy részét egyébként is minden évben jótékony célra ajánlják föl, legyen szó a HEROSZ alapítványnak adományozott milliókról, vagy a Van Helyed alapítvány által támogatott gyerekeknek juttatott ajándék laptopokról.

És hogy mit kapunk idén?

Idén 7 ország képviselteti magát: az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország, Kanada, Portugália, Magyarország és Új-Zéland.

13 Atlassian Vendor vesz részt a rendezvényen, akiknek 156 applikáció fűződik a nevükhöz.

Az itt résztvevő vendorok által fejlesztett összes Atlassian-alkalmazás felhasználóinak száma világszerte 118 676 349 (igen: száztizennyolcmillió-hatszázhetvenhatezer-háromszáznegyvenkilenc).

A rendezvényen részt vevő szakértők listáján impozáns nevek találhatók. Itt lesz a Resolution ügyvezető igazgatója, Björn Döhler, és a cég társalapítója, Christian Reichert. Eljön Irina Mosina, a TechTime, illetve Chris Cooke, az Old Street Solutions társalapítója; és lesznek stúdióbeszélgetések, többek között Kincses Zoltánnal, a Raiffaisen Bank magyarországi Chief Information Security Officer-ével. És lesz ingyenes workshop, ahol egy előre kialakított tesztkörnyezetben próbálhatjuk ki magunkat az első napon.

Mindez persze csak rövid kivonat arról, hogy mire számíthatunk: a teljes programlista ennél jóval impozánsabb.

Az ingyen sem elég? Akkor itt egy ajándék

A Meta-Inf Kft. a Qubit olvasóinak egy kuponkódot is felajánl, amivel 10 százalék kedvezményt kaphatnak az Online Expert Pass jegyárából. Ezt már csak azért is érdemes beváltani, mert a résztvevők között kisorsolásra kerül 1-1 Atlassian-képzés, aminek az értéke nettó 30-118 ezer forint; a nyertesek bármelyik képzést választhatják.