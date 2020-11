Robotkutyával erősít az amerikai légierő

Az amerikai légierő robotkutyákkal bővíti az arzenálját. A Ghost Robotics által fejlesztett robotokat először a floridai Tyndall Légibázison rendszeresítik, ahol a 325-ös egység emberi járőreit fogják kísérni.

A félig autonóm drónok használatával a floridai Panhandle bázis biztonságát szeretnék megerősíteni – írja a hivatalos közlemény. A légierő és a hadsereg részéről állandó az igény, hogy biztonságosabbá tegyék a bázisaikat a kis drónokkal szemben, amik megakaszthatják a katonai műveleteket, illetve kémtevékenységet folytathatnak.

A floridai egység, ami a Védelmi Minisztériumban elsőként kapta meg az új technológiát, egy november 10-i bemutatón demonstrálta a robotkutyák képességeit.

Az eseményről beszámoló közleményben Jordan Criss őrnagy, a 325-ös egység parancsnoka azt mondta, hogy a robotokat többleterőként hasznosítanák. Ezek a drónok sokat javíthatnak a helyzetfelismerésen azáltal, hogy olyan helyeken is járőrözhetnek, ahová az emberek nehezen juthatnának el. A robotok előre programozott járőrútvonalon haladnak majd; a működésüket a biztonsági erők elektronikus védelmi rendszeréért felelős tisztek fogják figyelni.

„Akár át is vehetjük fölöttük az irányítást egy VR szemüveg segítségével a bázisvédelmi műveleti központban. Ilyenkor azt láthatjuk, amit a robotkutya is észlel a saját kameráival és szenzoraival. A robotokon elhelyezett rádiókkal szóbeli utasításokat is kiadhatunk az embereknek. […] Ezek a kutyák új szemekkel és fülekkel szolgálnak, miközben feldolgozzák a Tyndall stratégiai fontosságú helyszíneihez köthető adatokat.”