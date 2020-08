Robotkutyák ügyelnek majd a betegekre egy amerikai kórházban

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Robotok vehetik át az ápolók munkáját a kórházakban – legalábbis ha sikeres lesz a Boston Dynamics, az MIT és a Brigham and Women’s Hospital közös projektje. A négy lábon járó robotokat négy kamerával látták el, a rajtuk elhelyezett szenzorokkal pedig képesek lázat és pulzust mérni, légzésszámot számolni, sőt, még a betegek véroxigén-szintjét is meg tudják állapítani. Ehhez elegendő, ha két méterre megközelítik a beteget.

Az eljárást egyelőre csak tesztelik, de az eddigi kísérletek alapján egészséges tesztalanyoknál sikeresen teljesítettek a robotkutyák, a fertőző részlegen még nem vetették be őket. Henwei Huang, az MIT kutatója szerint a mostani kísérletben a robotika egyik legfontosabb célját sikerült megvalósítani: olyan helyzetben tudják használni a robot képességeit, ahol egy valódi embert mentesít a veszély alól.

Dr. Spot

A Boston Dynamics már áprilisban bejelentette, hogy mentőkutyákkal segíti majd a COVID elleni küzdelmet, ehhez több robotot is felajánlottak, illetve hozzáférhetővé tették az eszközök hardver- és szoftverleírását is. A mostani robotkutya felszereléséhez egy tablet is hozzátartozik, ezen a beteg kapcsolatba léphet az orvossal, és elmondhatja, hogy a gép által vizsgált adatokon túl milyen tünetei vannak.

Az információt egy algoritmus elemzi, a hőméréshez például több felvételt is készít, figyelembe veszi a közte és a beteg között lévő távolságot és a szobahőmérséklet és a testhő különbségét, ezekből küld aztán egy pontosan kiszámolt értéket.

A cég alapmodelljét Spotnak keresztelték, az egészségügyi célokra fejlesztett készülék ezért aztán a Dr. Spot nevet kapta. Amellett, hogy a használatával elkerülhető az egészségügyi dolgozók és a betegek kontaktja, így jóval kevesebb védőfelszerelés is elegendő, ami különösen akkor fontos tényező, amikor a maszk és az arcvédő hiánycikknek számítanak.

Eddig jól megy

A robotdoktor eddigi sikere azért is jó hír, mert amikor a Boston Dynamics először felajánlotta a szolgálatait a Covid-19 elleni küzdelemhez, még a robotikai cégnél sem tudták, hogy mire lesz képes az eszköz, sőt, még áprilisban is úgy tűnt, hogy legfeljebb egy távirányításos asszisztens munkáját tudja ellátni. A Wired áprilisi cikkében még arról írt, hogy a robot látványa sem túl bizalomgerjesztő - egy négylábú, fej nélkül billegő valamiről van szó, amiből kiáll egy rúdra erősített tablet -, de erre nem érkezett külön panasz.

Korábban Szingapúrban vetette be a helyi rendőrség a robotkutyát: itt Spot dolga volt figyelmeztetni a járókelőket a másfél méteres távolság betartására, illetve jelezte, ha véleménye szerint túl sokan tartózkodtak egy helyen.

Huang szerint a fejlesztéshez már meglévő mérőműszereket és algoritmusokat használtak, amelyeket speciálisan a koronavírus tüneteire optimalizáltak. Bár az eddigi eredmények bizakodásra adnak okot, Huang szerint addig nem kapnak engedélyt a gyógyászati célú felhasználásra, amíg élesben is ki nem próbálják az eszközöket, a kísérletek elvégzése után az amerikai gyógyszerfelügyeletnek kell zöld utat adnia a bevetésükhöz.